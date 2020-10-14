Пятилетний Павел нуждается в нашей помощи: у него лимфома, на лечение необходимо минимум 70 000 евро

Пятилетний Павел, у которого диагностирован рак, просит помощи добрых людей, чтобы продолжить лечение в Университетской клинике Дюссельдорфа в Германии.
Весной у маленького Павла появились боли в ногах и суставах, появившиеся на его теле гематомы увеличились, а самочувствие ухудшилось. Мать обращалась к различным врачам как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа. Павлу поставили диагноз артрит, или воспаление суставов, также у него был зафиксирован перелом кости. Его даже госпитализировали, но жалобы ребенка учащались, а правильный диагноз так и не был установлен.
В конце августа мать поехала с Павлом в Германию, чтобы попросить помощи местных врачей. К сожалению, врачи Университетской клиники Дюссельдорфа были вынуждены констатировать, что причина жалоб этого мальчика — лимфома, то есть злокачественная опухоль лимфатической системы и ребенок нуждается в срочном лечении.
Сейчас Павел не может самостоятельно передвигаться, у него сильные боли в ногах и температура. Немецкие врачи готовы сразу же приступить к лечению, но прежде необходимо внести предоплату в размере 50 000 евро. Мать Павла с помощью близких уже заплатила за обследования 5000 евро, стоимость лечения в Германии - минимум 70 000 евро. Такой суммы у матери Павла нет. Кроме того, предстоят расходы на проживание.
Обычно для прохождения лечения за границей в Эстонии требуется решение консилиума врачей, но, к сожалению, Павлу нечего предъявить, поскольку диагноз был поставлен за пределами родины. В настоящий момент у семьи есть единственная возможность спасти ребенка — заплатить 50 000 евро, чтобы Павел уже завтра попал на химиотерапию.
Павлу можно помочь, позвонив по номеру для пожертвований Детского фонда:
Если вы позвоните по номеру 900 5025, то пожертвуете пять евро.
Если вы позвоните по номеру 900 5100, то пожертвуете десять евро.
Если вы позвоните по номеру 900 5500, то пожертвуете 50 евро.
Также можно сделать перевод на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, указав в пояснении Pavel:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607