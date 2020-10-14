Пятилетний Павел нуждается в нашей помощи: у него лимфома, на лечение необходимо минимум 70 000 евро

Весной у маленького Павла появились боли в ногах и суставах, появившиеся на его теле гематомы увеличились, а самочувствие ухудшилось. Мать обращалась к различным врачам как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа. Павлу поставили диагноз артрит, или воспаление суставов, также у него был зафиксирован перелом кости. Его даже госпитализировали, но жалобы ребенка учащались, а правильный диагноз так и не был установлен.

В конце августа мать поехала с Павлом в Германию, чтобы попросить помощи местных врачей. К сожалению, врачи Университетской клиники Дюссельдорфа были вынуждены констатировать, что причина жалоб этого мальчика — лимфома, то есть злокачественная опухоль лимфатической системы и ребенок нуждается в срочном лечении.

Сейчас Павел не может самостоятельно передвигаться, у него сильные боли в ногах и температура. Немецкие врачи готовы сразу же приступить к лечению, но прежде необходимо внести предоплату в размере 50 000 евро. Мать Павла с помощью близких уже заплатила за обследования 5000 евро, стоимость лечения в Германии - минимум 70 000 евро. Такой суммы у матери Павла нет. Кроме того, предстоят расходы на проживание.

Обычно для прохождения лечения за границей в Эстонии требуется решение консилиума врачей, но, к сожалению, Павлу нечего предъявить, поскольку диагноз был поставлен за пределами родины. В настоящий момент у семьи есть единственная возможность спасти ребенка — заплатить 50 000 евро, чтобы Павел уже завтра попал на химиотерапию.