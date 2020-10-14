Ежегодно шум от автотранспорта доводит 125 таллиннцев до ишемической болезни сердца

В исследовании Института семейной медицины и народного здравоохранения Тартуского университета оценивалось влияние шума железнодорожного, авто- и авиатранспорта на здоровье тартусцев, таллиннцев и живущих рядом с основными автомагистралями людей, пишет rus.err.ee .

Выяснилось, что шум от автотранспорта каждый год становится причиной ишемической болезни сердца 125 таллиннцев, 22 тартусцев и двух живущих у автомагистрали человек. Сильное беспокойство дорожный шум вызывает у 12 процентов таллиннцев и 10 процентов тартусцев, а также у почти тысячи живущих у основных автомагистралей людей.