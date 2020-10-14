Министерства не поддерживают предложение оплачивать больничный с первого дня

Министерство соцдел поддерживает цель законопроекта — оплачивать больничный с первого дня, но не согласно с тем, как законопроект представлен, в том числе с тем, что планируется значительно изменить порядок выплат компенсаций по нетрудоспособности, но при этом за бортом остаются важные изменения в Законе о страховании лечения.

Министерство финансов не поддерживает законопроект, поскольку речь идет об изменениях, которые окажут влияние на поведение людей и бюджет Больничной кассы. Также министерство подчеркивает, что расходы на изменения будут значительно выше, чем представленные в законопроекте данные, и могут составить до 41,6 млн евро.

Согласно предложению социал-демократов, с первого по восьмой календарный день 80 процентов от средней заработной платы работника выплачивались бы Больничной кассой и работодателем. С девятого дня болезни или травмы Больничная касса выплачивала бы компенсацию работнику по тем же правилам. Кроме того, пособие по болезни, выплачиваемое работнику на основании поправки, внесенной в законопроект, не облагалось бы социальным налогом.

В случае принятия законопроекта госбюджету Эстонии это обойдется в 12,6 млн евро, расходы работодателей вырастут на три миллиона евро.