Мама девочки с аутизмом, нуждающейся в 25 000 евро: Арина совершенно беззащитна

«Мы все радовались первым самостоятельным шагам ребенка. Эта награда за все те бессонные ночи, что мы пережили. Иногда из-за проблем со здоровьем дети так и не смогут стать полностью самостоятельными», - рассказывает Ирина.

«Арина жизнерадостная и общительная, но совершенно беззащитна. В детском саду она с радостью читала стихи, которые запоминала с феноменальной скоростью. Проблемы возникли в школе. Оказалось, что Арина с легкостью могла выучить тексты, но не понимала, о чем они. На следующий год Арина снова пошла в первый класс, а затем в спецшколу, где учится по сей день. Арину нельзя оставлять одну дома или отправлять на улицу. Даже до ближайшего магазина», - поведала мама.

В настоящее время большой подмогой для семьи является школа, где девочка проводит пять дней в неделю. Но в ближайшем будущем перед семьей станет проблема: что будет после окончания школы?

По инициативе родителей, в семье которых растут дети с особыми потребностями, а также при поддержке европейских фондов, государства и Фонда аутизма в волости Харку началось строительство центра по уходу за людьми с аутизмом – Liikva Päikeseküla. Там у Арины могла бы быть своя комната в доме, где живут десять ее сверстников, имеющих душевные расстройства разной степени тяжести. Там она бы находилась под круглосуточным надзором и постоянной опекой. Днем Арина бы находила бы себе занятия в саду и занималась поделками. На выходные девочка ездила бы домой.

«Плата, которая, согласно договору, покрывает проживание в течение всей жизни, составляет 25 000 евро. Для нашей семьи эта сумма непомерно велика. Я много работаю, но я мать-одиночка, а также, кроме Арины, в семье воспитываются еще двое детей. К сожалению, банковский кредит нам не взять, а накопить такую сумму не представляется возможным», - сказала Ирина.

Желающие помочь Арине, могут сделать пожертвование на сайте Фонда аутизма: https://www.autismifond.ee/tee-annetus.