Грипп в Эстонии пока не выявлен

С 5 по 11 октября с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратились 2900 человек, но циркуляция вируса гриппа в лаборатории не была подтверждена, и преобладающим вирусом остается риновирус.
Интенсивность заболеваемости низкая и характерна для текущего сезона. Существенных различий в количестве инфекций по уездам нет.
По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом остается низкой во всех странах европейского региона. Стойкого распространения вируса гриппа пока не наблюдается ни в одной стране.
Департамент здоровья рекомендует людям с вирусными инфекциями оставаться дома и лечиться, поскольку в течение семи дней они могут заражать окружающих. Присутствие заболевшего на работе, в школе или детском саду также истощает организм. При кашле и чихании следует прикрывать нос и рот салфеткой и не дотрагиваться до глаз. «Не забывайте часто мыть руки. Живите здоровой жизнью - высыпайтесь, будьте физически активными, избегайте стрессов, пейте достаточно жидкости и ешьте здоровую пищу», - рекомендует департамент.
Для риновирусов характерно чихание, насморк, а иногда и боль в горле. У детей могут возникать кашель и жар. Риновирусы являются причиной так называемых простуд примерно у 30-40 процентов взрослых.
Грипп - острое вирусное заболевание. Грипп распространяется вспышками, эпидемиями и пандемиями. Больше всего гриппом болеют дети, но госпитализации и смерти происходят в основном среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.