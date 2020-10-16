Грипп в Эстонии пока не выявлен

Интенсивность заболеваемости низкая и характерна для текущего сезона. Существенных различий в количестве инфекций по уездам нет.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом остается низкой во всех странах европейского региона. Стойкого распространения вируса гриппа пока не наблюдается ни в одной стране.

Департамент здоровья рекомендует людям с вирусными инфекциями оставаться дома и лечиться, поскольку в течение семи дней они могут заражать окружающих. Присутствие заболевшего на работе, в школе или детском саду также истощает организм. При кашле и чихании следует прикрывать нос и рот салфеткой и не дотрагиваться до глаз. «Не забывайте часто мыть руки. Живите здоровой жизнью - высыпайтесь, будьте физически активными, избегайте стрессов, пейте достаточно жидкости и ешьте здоровую пищу», - рекомендует департамент.

Для риновирусов характерно чихание, насморк, а иногда и боль в горле. У детей могут возникать кашель и жар. Риновирусы являются причиной так называемых простуд примерно у 30-40 процентов взрослых.