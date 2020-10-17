Женщины приглашаются на бесплатное обследование груди

В Эстонии рак груди ежегодно диагностируется у 750-760 женщин, это самое распространенное злокачественное новообразование после немеланомного рака кожи. Маммографическое обследование позволяет выявить злокачественное новообразование на ранней стадии, когда опухоль не обнаруживается иным образом.

По словам отвечающей за социальную сферу вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, здоровье – наше главное богатство. «Я призываю всех следить за своим здоровьем и участвовать в скрининговых обследованиях. Ведь чем раньше болезнь диагностируется, тем выше шансы на выздоровление, - сказала Бешкина. – На обследование приглашаются все женщины в возрасте от 50 до 69 лет вне зависимости от наличия страхования Больничной кассы».