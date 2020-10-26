Кардиологи обеспокоены опасно низкой физической активностью жителей Эстонии

Лишь 16 процентов молодых людей в Эстонии ежедневно двигаются в достаточной степени. В то же время физическая активность в юном возрасте помогает сформировать спортивные привычки на всю жизнь, определяя здоровье в старости, сказал кардиолог PERH Эно-Мартин Лотман. По его словам, около 80 процентов денег на лечение Больничной кассы расходуется на 20 процентов нуждающихся в помощи людей, заболевания которых определены стилем жизни. «Ежегодно около половины смертельных случаев связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, в этом плане мы находимся в первых рядах как в Европе, так и во всем мире», - отметил кардиолог.

Проблемы начинаются уже в юности. Согласно отчету о здоровом образе жизни школьников Эстонии, только 16 процентов школьников в возрасте 11-15 лет двигаются согласно рекомендациям, то есть минимум 60 минут в день с умеренной или высокой интенсивностью.

«Здоровье — наш ценнейший ресурс и для его сохранения мы должны последовательно и целенаправленно работать с раннего возраста», - отметил Лотман. Под умеренной физической активностью подразумеваются деятельность, которая ускоряет дыхание и вызывает легкое потоотделение: например, быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание. Высокая физическая активность вызывает одышку и потоотделение, речь идет о беге, быстрой езде на велосипеде или лыжах, поднятии тяжестей.

Неактивна не только молодежь

Кардиолог PERH Хенри Кальюмяэ добавил, что низкая физическая активность имеет место не только в юном возрасте, но и во взрослой жизни людей. По его словам, данные исследования здорового образа жизни взрослых показывают, что около трети женщин и почти 40 процентов мужчин не занимаются спортом, поскольку здоровье не позволяет.

«В то же время сегодня малоподвижный образ жизни является одним из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В результате этого общая смертность среди физически неактивных людей примерно на 30 процентов выше », - сказал Кальюмяэ.

По словам специалиста, регулярные тренировки, прежде всего, влияют на опорно-двигательную систему, сердечно-сосудистую систему, улучшают координацию, когнитивные функции и помогают поддерживать нормальный вес дела. Также регулярная физическая активность снижает риск многих заболеваний, в том числе гипертонии, инфаркта, диабета и ишемической болезни сердца.

Движение должно начаться сегодня

Кардиологи сходятся во мнении, что если человек с нездоровыми привычками повредил своему организму в юном возрасте, что полностью восстановить здоровье уже невозможно. Чем раньше начать тренировке и чем регулярнее их делать, тем лучше.

«Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня», - вспомнил Кальюмяэ китайскую пословицу, призвав молодых и взрослых заниматься спортом.