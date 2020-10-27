Каждая седьмая жертва Covid-19 умирает от мелкой пыли в воздухе?

То, что частицы мелкой пыли, прежде всего невидимые и мельчайшие частицы размером до 2,5 мкм, выделяющиеся при работе транспорта и современных сжигательных установок - угольных электростанций, двигателей, а также каминов, - вызывают серьезные воспаления, известно уже несколько десятилетий, отмечает издание.

Конечно, частицы мелкой пыли не могут размножаться самостоятельно, как вирусы, однако у них есть одна общая черта: они проникают не только в легкие, но и в кровеносные сосуды, повреждая клетки внутренних стенок артерии, эндотелий, пока ускоренные иммунными клетками воспаления не достигнут максимума и не приведут к закупорке.

В медицинском журнале Lancet Planet Health итальянские и американские ученые из команды Паоло Джиани, проанализировав данные о Covid-19 и показатели содержания токсичных веществ в воздухе с более чем 2,5 тыс. измерительных станций в Китае и Европе, подсчитали, сколько жизней, возможно, были спасены благодаря уменьшению выбросов, вызванному первым локдауном.

В Китае в период с начала февраля по конец марта содержание мелкой пыли в воздухе в среднем сократилось на 14,5 мкг на кубический метр, что составляет примерно 30%. В некоторых крупных городах количество пыли и вовсе сократилось на 40 мкг, передает издание. В Европе в период с 21 февраля по 17 мая загрязнение воздуха сократилось на 2,2 мкг, то есть на 17%.

В результате в Китае благодаря более чистому воздуху во время локдауна смерти от Covid-19 избежали 24 200, а в Европе 2190 человек. Что касается долгосрочных последствий, а именно преждевременных смертей из-за мелкой пыли, то, в зависимости от того, насколько быстро регионы после пандемии вернулись к прежнему уровню выбросов, в Китае, по подсчетам ученых, выжили 76 400 человек, а в Европе почти 30 тыс. человек.

В журнале Cardiovascular Research ученые из Института химии Общества Макса Планка и Майнцского университета представили данные, свидетельствующие о том, что мелкая пыль действительно атакует не только непосредственно ткань легких, но и активизирует активность рецепторов ACE-2 на поверхности клеток и в частности во внутренних стенках сосудов. Это облегчает вирусам попадание в клетки и размножение.

К тому же, по мнению ученых, повышенная концентрация мелкой пыли в воздухе может увеличивать время сохранения коронавирусов в воздухе, так как они прикрепляются к частицам пыли. 2