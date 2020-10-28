Таллиннские школьные медсестры делятся опытом: пластырь на царапину, не похожую на след от кошачьих когтей

Хотя душевным здоровьем учеников занимаются школьные психологи, нередко и школьные медсестры выслушивают жалобы детей по части своего душевного состояния. В действительности дети приходят с какими-то другими проблема здоровья, за которыми, как подтверждают медсестры, скрываются именно психологические трудности.
Головные боли, боли в животе, усталость, плохой настрой – все эти симптомы могут быть связаны с душевным здоровьем. Если ученик приходит с какой-то такой жалобой, школьная медсестра во время осмотра изучает и образ жизни ребенка. Поел ли он, выспался ли ночью, как у него складывается учеба? Не всегда заболевание серьезно – например, выясняется, что плохое самочувствие объясняется малым количеством сна и однообразным питанием. За головными болями может стоять излишнее пользование смарт-устройствами. «Иногда в своей работе мы напрямую сталкиваемся с ситуациями, требующими быстрого реагирования», - подтверждает школьная медсестра SA Tallinna Koolitervishoid Мерике Оттманн.
Раны на руке
Она рассказывает случай годичной давности. На прием пришла девушка, которая жаловалась на головную боль и утомляемость. При измерении давления школьная медсестра заметила у ученицы на внутренней стороне руки свежие порезы. «По ее словам, нанесение таких ран помогало ей справляться с жизнью. Она призналась мне, что это снижает ее внутреннее беспокойство и ненависть», - рассказывает Мерике Оттманн, которая оставалась в разговоре с учащейся спокойной и оказывала ей поддержку.
К счастью, в данном случае удалось привлечь к сотрудничеству семью этой ученицы и вместе составить план действий. «Конечно, решение не родилось за ночь, ученица ждала своей очереди на прием к специалисту два месяца, - признает медсестра тот факт, что к получению помощи в сфере душевного здоровья ведут длинные очереди. - В то же время она пожелала видеть меня своим доверенным лицом в школе, поскольку чувствовала облегчение и безопасность, делясь со мной своими переживаниями. Она нуждалась в том, чтобы ее выслушали, и не один раз. Я просто была для нее жилеткой».
И уже когда этой ученицей занимались специалисты, она время от времени заходила в кабинет школьной медсестры. В итоге все сложилось хорошо: ранее часто отсутствовавшая на уроках ученица смогла окончить школу и перед выпускным вечером вместе со своей семьей зашла к Мерике Оттманн, чтобы поблагодарить ее. «Эта девушка смогла прекратить наносить себе раы и достигла контроля над своими чувствами и телом. Родители увидели в ней большой творческий потенциал, и она продолжила обучение в гуманитарной сфере», - радуется школьная медсестра. Этот случай подтверждает важность школьного работника здравоохранения: первую помощь находящаяся в больших трудностях ученица получила именно в кабинете школьной медсестры.
Кошка сделала!
Самоповреждение – это серьезный повод для беспокойства, но быстрое выявление проблемы не всегда означает, что уже понятно и типичное поведение. Школьная медсестра Кристина Саар рассказывает об одном учащемся, не называя ни его имени, ни пола. «В мой кабинет зашел ученик и попросил пластырь – на руке была царапина. Якобы он случайно наступил кошке на хвост и та его поцарапала. Я не увидела чего-то подозрительного в этой истории, спросила про кошку – как она выглядит, какой у нее характер. Почистила рану, заклеила и отпустила ребенка, но попросила его зайти и на следующий день, чтобы проверить, как заживает рука».
Так ученик проникся доверием к школьной медсестре и на следующий день был готов рассказывать больше. «Он выглядел обеспокоенным, говоря о том, что ненавидит музыкальную школу и игру на инструменте. Тогда я поняла, что теперь нужно дойти до сути проблемы и заговорила про его рану, которая была не очень похожа на следы кошачьих когтей. Хватило всего лишь одного предложения, как у ученика закапали слезы из глаз и он признался, что сам сделал это», - рассказывает Кристина Саар. В данном случае речь шла о первом таком поступке, о чем он сразу же пожалел. И этот учащийся с помощью самоповреждения хотел снизить напряжение из-за длинных школьных дней, музыкальной школы и потребности во внимании семьи.
И в этом случае школьной медсестре удалось направить ученика к специалисту. Делом занялся школьный психолог, сообщили родителям и, согласно данным Кристины Саар, у этого ребенка дела пошли лучше. Она обращает особое внимание родителей: «Вы знаете своего ребенка и видите, если контакт начинает теряться и связь между вами слабеет. Человек не хочет заниматься неприятными вопросами, но домашняя поддержка и внимание ребенку крайне необходимы. Так сохраняются хорошие доверительные отношения и в сложные времена».
Как школьные медсестры могут помочь детям в решении психологических проблем? Отвечает председатель правления SA Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп:
«Детский и подростковый возраст – это особенно чувствительный период развития, именно поэтому задачей школьных медсестер является при проведении осмотров оценивать не только физические параметры, но и другие факторы, влияющие на здоровье учеников – то есть узнавать про их житье-бытье, поведение, привычки и их чувства. Так, школьная медсестра может выявлять тех детей, у которых есть какие-то факторы риска, чтобы уже на ранних стадиях было возможно их устранить или уменьшить.
Как известно, до половины душевных проблем человека могут проявиться до 14-летнего возраста. Такие психологические трудности, как возбудимость, подавленность, горесть, трудности со сосредоточенностью или сном нельзя оставлять без внимания, их причины необходимо выяснять. То, что среди молодежи часты самоповреждения и рискованное поведение, не является новостью. Выяснение факторов, провоцирующих эти явления, особенно сложно, поскольку такое поведение может проявляться по-разному – иногда демонстративно, иногда же оно скрывается. Решение проблемы не всегда под силу семье или школе, да и попасть на консультацию к специалисту по-прежнему непросто.
Для смягчения ситуации мы планируем определенные изменения в системе нашего фонда. У нас есть две медсестры, имеющих также и квалификацию сестры по душевному здоровью. Мы ищем возможность для снижения их обычной нагрузки, чтобы они могли при необходимости консультировать учеников с проблемами в сфере душевного здоровья и, если это нужно, то отправлять их к специалистам. Этим мы сможем немного смягчить нехватку экспертов в данном секторе и в то же время повысить компетентность школьных медсестер, которые могут выявлять проблемы данной сферы на первичном уровне».
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!