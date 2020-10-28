Таллиннские школьные медсестры делятся опытом: ученик попросил пластырь для раны, которая совсем не напоминала царапину от кошки

Так ученик проникся доверием к школьной медсестре и на следующий день был готов рассказывать больше. «Он выглядел обеспокоенным, говоря о том, что ненавидит музыкальную школу и игру на инструменте. Тогда я поняла, что теперь нужно дойти до сути проблемы и заговорила про эту рану, которая не совсем напоминает царапину от кошки. Хватило всего лишь одного предложения, как у ученика закапали слезы из глаз и он признался, что сам сделал это», - рассказывает Кристина Саар. В данном случае речь шла о первом таком поступке, о чем молодой человек сразу же пожалел. И этот учащийся с помощью самоповреждения хотел снизить напряжение из-за длинных школьных дней, музыкальной школы и потребности во внимании семьи.

И в этом случае школьной медсестре удалось направить ученика к специалисту. Делом занялся школьный психолог, сообщили родителям и, согласно данным Кристины Саар, у этого молодого человека дела пошли лучше. Она обращает особое внимание родителей: «Вы знаете своего ребенка и видите, если контакт начинает теряться и слабеют отношения между вами. Человек не хочет заниматься неприятными темами, но домашняя поддержка и внимание для ребенка крайне необходимы. Так сохраняются хорошие доверительные отношения и в сложные времена».

Как школьные медсестры могут помочь детям в решении психологических проблем? Отвечает председатель правления SA Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп:

«Детский и подростковый возраст – это особенно чувствительный период развития, именно поэтому задачей школьных медсестер является при проведении осмотров оценивать не только физические параметры, но и другие факторы, влияющие на здоровье учеников – то есть узнавать про их житье-бытье, поведение, привычки и их чувства. Так школьная медсестра может выявлять тех детей, у которых уже есть какие-то факторы риска, чтобы уже на ранних стадиях было возможно их устранить или уменьшить.

Как известно, до половины душевных проблем человека могут проявиться до 14-летнего возраста. Такие психологические трудности, как возбудимость, подавленность, горесть, трудности со сосредоточенностью или сном нельзя оставлять без внимания и их причины необходимо выяснять. То, что среди молодежи часты самоповреждения и рискованное поведение не является новостью. Выяснение факторов, провоцирующих эти явления, особенно сложно, поскольку такое поведение может проявляться по-разному – иногда демонстративно, иногда же оно скрывается. Решение проблемы не всегда под силу семье или школе, да и попасть на консультацию к специалисту по-прежнему непросто.

Для смягчения ситуации мы планируем определенные изменения в системе нашего целевого учреждения. У нас есть две медсестры, у которых есть также квалификация сестры по душевному здоровью. Мы ищем возможность для снижения их обычной нагрузки, чтобы они могли при необходимости консультировать учеников с проблемами в сфере душевного здоровья и, если это нужно, то отправлять их к специалистам. Этим мы сможем немного смягчить нехватку экспертов в данном секторе и в то же время повысить компетентность школьных медсестер, которые могут выявлять проблемы данной сферы на первичном уровне».