Таллиннские школьные медсестры делятся опытом: ученик попросил пластырь для раны, которая совсем не напоминала царапину от кошки

Хотя душевным здоровьем учеников занимаются школьные психологи, нередко и школьные медсестры выслушивают жалобы детей по части своего душевного состояния. В действительности дети приходят с какими-то другими проблема здоровья, за которыми, как подтверждают медсестры, скрываются именно психологические трудности.
Головные боли, боли в животе, усталость, плохой настрой – все эти симптомы могут быть связаны с душевным здоровьем. Если ученик приходит с какой-то похожей жалобой, то школьная медсестра во время осмотра изучает и образ жизни ребенка. Поел ли он, выспался ли ночью, как складывается учеба? Не всегда заболевание серьезно – например, выясняется, что плохое самочувствие объясняется малым количеством сна и однообразным питанием. За головными болями может стоять излишнее пользование смарт-устройствами. «Иногда в своей работе мы напрямую сталкиваемся с ситуациями, требующими быстрого реагирования», - подтверждает школьная медсестра SA Tallinna Koolitervishoid Мерике Оттманн.
Раны на руке
Она рассказывает случай годичной давности. На прием пришла девушка, которая жаловалась на головную боль и утомляемость. При замере давления школьная медсестра заметила у ученицы на внутренней стороне руки свежие порезы. «По ее словам, нанесение себе таких ран помогало ей справляться с жизнью. Она призналась мне, что это снижает ее внутреннее беспокойство и ненависть», - рассказывает Мерике Оттманн, которая оставалась в разговоре с учащейся спокойной и оказывала ей поддержку. К счастью, в данном случае удалось привлечь к сотрудничеству семью этой ученицы и вместе составить дальнейший план. «Конечно, решение не родилось за ночь, ученица ждала своей очереди на прием к специалисту два месяца, - признает медсестра тот факт, что к получению помощи в сфере душевного здоровья ведут длинные очереди. - В то же время она пожелала видеть меня своим доверенным лицом в школе, поскольку чувствовала облегчение и безопасность, делясь со мной своими переживаниями. Она нуждалась в том, чтобы ее выслушали и не за один раз. Я просто была там для нее».
И тогда, когда этой ученицей занимались уже специалисты, она время от времени заходила в кабинет школьной медсестры. В итоге все сложилось хорошо – ранее часто отсутствовавшая на уроках ученица смогла окончить класс и до выпускного вечера она вместе с семьей зашла к Мерике Оттманн с отдельной благодарностью. «Эта девушка смогла прекратить нанесение себе ран, и достигла контроля за своими чувствами и телом. Родители увидели в ней большой творческий потенциал, и она продолжила обучение в гуманитарной сфере», - радуется школьная медсестра. Этот случай подтверждает важность школьного работника здравоохранения – первую помощь находящаяся в больших трудностях ученица получила именно в кабинете школьной медсестры.
Кошка сделала!
Самоповреждение – это серьезный повод для беспокойства, но быстрое выявление проблемы не всегда означает, что уже понятно и типичное поведение. Школьная медсестра Кристина Саар рассказывает историю об одном учащемся, не называя ни его имени, ни пола. «В мой кабинет зашел ученик и попросил пластырь – на руке была рана, поскольку он случайно наступил кошке на хвост и та поцарапала в ответ. Я не увидела чего-то подозрительного в этой истории. Спросила про кошку – как она выглядит и каков ее характер. Почистила и заклеила рану, и отпустила ребенка, но попросила зайти его и на следующий день, чтобы проверить порез».
Так ученик проникся доверием к школьной медсестре и на следующий день был готов рассказывать больше. «Он выглядел обеспокоенным, говоря о том, что ненавидит музыкальную школу и игру на инструменте. Тогда я поняла, что теперь нужно дойти до сути проблемы и заговорила про эту рану, которая не совсем напоминает царапину от кошки. Хватило всего лишь одного предложения, как у ученика закапали слезы из глаз и он признался, что сам сделал это», - рассказывает Кристина Саар. В данном случае речь шла о первом таком поступке, о чем молодой человек сразу же пожалел. И этот учащийся с помощью самоповреждения хотел снизить напряжение из-за длинных школьных дней, музыкальной школы и потребности во внимании семьи.
И в этом случае школьной медсестре удалось направить ученика к специалисту. Делом занялся школьный психолог, сообщили родителям и, согласно данным Кристины Саар, у этого молодого человека дела пошли лучше. Она обращает особое внимание родителей: «Вы знаете своего ребенка и видите, если контакт начинает теряться и слабеют отношения между вами. Человек не хочет заниматься неприятными темами, но домашняя поддержка и внимание для ребенка крайне необходимы. Так сохраняются хорошие доверительные отношения и в сложные времена».
Как школьные медсестры могут помочь детям в решении психологических проблем? Отвечает председатель правления SA Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп:
«Детский и подростковый возраст – это особенно чувствительный период развития, именно поэтому задачей школьных медсестер является при проведении осмотров оценивать не только физические параметры, но и другие факторы, влияющие на здоровье учеников – то есть узнавать про их житье-бытье, поведение, привычки и их чувства. Так школьная медсестра может выявлять тех детей, у которых уже есть какие-то факторы риска, чтобы уже на ранних стадиях было возможно их устранить или уменьшить.
Как известно, до половины душевных проблем человека могут проявиться до 14-летнего возраста. Такие психологические трудности, как возбудимость, подавленность, горесть, трудности со сосредоточенностью или сном нельзя оставлять без внимания и их причины необходимо выяснять. То, что среди молодежи часты самоповреждения и рискованное поведение не является новостью. Выяснение факторов, провоцирующих эти явления, особенно сложно, поскольку такое поведение может проявляться по-разному – иногда демонстративно, иногда же оно скрывается. Решение проблемы не всегда под силу семье или школе, да и попасть на консультацию к специалисту по-прежнему непросто.
Для смягчения ситуации мы планируем определенные изменения в системе нашего целевого учреждения. У нас есть две медсестры, у которых есть также квалификация сестры по душевному здоровью. Мы ищем возможность для снижения их обычной нагрузки, чтобы они могли при необходимости консультировать учеников с проблемами в сфере душевного здоровья и, если это нужно, то отправлять их к специалистам. Этим мы сможем немного смягчить нехватку экспертов в данном секторе и в то же время повысить компетентность школьных медсестер, которые могут выявлять проблемы данной сферы на первичном уровне».
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