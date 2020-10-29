В Эстонии преобладает риновирус, зафиксированы также случаи аденовируса

В этом сезоне в Эстонии ни один вирус гриппа не был подтвержден лабораторно. Риновирус продолжает оставаться преобладающим вирусом. Были отмечены случаи аденовируса. Существенных различий между уездами нет. Больше всего вирусных инфекций верхних дыхательных путей по-прежнему зарегистрировано в Таллинне, Тарту и Ида-Вирумаа. По данным Департамента здоровья, за последние недели на Хийумаа не зарегистрировано пока ни одного случая респираторно-вирусной инфекции, сообщает Департамент здоровья.

Заболеваемость в европейском регионе

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом в Европейском союзе была низкой. Стойкого распространения вируса гриппа пока не наблюдается ни в одной стране.

Департамент здоровья рекомендует людям с вирусными инфекциями оставаться дома и лечиться, поскольку в течение семи дней они могут заражать окружающих. Присутствие заболевшего на работе, в школе или детском саду также истощает организм. При кашле и чихании следует прикрывать нос и рот салфеткой и не дотрагиваться до глаз. Не забывайте часто мыть руки. Живите здоровой жизнью - высыпайтесь, будьте физически активными, избегайте стрессов, пейте достаточно жидкости и ешьте здоровую пищу.

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и жар. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, что это за вирус. Тип вируса можно точно определить только в вирусологической лаборатории. Симптомы обычно ограничиваются верх – насморк, кашель и небольшая температура. Однако, как и при гриппе, инфекции парагриппа, РСВ и аденовирусов могут привести к пневмонии. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до воспаления легких, особенно у детей. Специфического лечения нет. При необходимости применяется паллиативное поддерживающее лечение – снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.

Для риновирусов характерно чихание, насморк, а иногда и боль в горле. У детей могут возникать кашель, жар. Риновирусы являются причиной так называемых простуд примерно у 30-40 процентов взрослых