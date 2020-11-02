Страх перед критическими заболеваниями набирает обороты и влияет на рынок страхования

Самыми частыми причинами смерти жителей Эстонии являются болезни системы кровообращения и злокачественные опухоли, которые уже давно перестали быть проблемой только пожилых людей.

По словам врача общей практики медицинского центра Confido Андреаса Абеля, в Европе злокачественные опухоли являются основной причиной смерти людей в возрасте до 65 лет. На втором месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. «Например, в случае ишемической болезни сердца риск заболевания значительно возрастает у лиц старше 45 лет. С одной стороны, современные медицинские технологии и новые возможности лечения позволяют сегодня все более эффективно диагностировать и контролировать заболевания. С другой стороны, полная стрессов жизнь, нездоровые привычки питания (например, продукты с высоким содержанием соли) и недостаток физической активности способствуют возникновению многих заболеваний, например, гипертонии, диабета, ишемической болезни сердца», – объяснил Абель причины, почему критические заболевания чаще всего становятся причиной смертей.

В случае критических заболеваний очень важно как можно раньше начать эффективное медикаментозное и реабилитационное лечение, чтобы улучшить прогноз. Например, в случае инфаркта головного мозга важно начать реабилитационное лечение уже в первую неделю после болезни, если это позволяет состояние пациента. Поскольку страховое возмещение можно использовать на оплату медицинских услуг (в т.ч. реабилитационного лечения), то шансы на выздоровление застрахованных клиентов, у которых были диагностированы критические заболевания, немного выше.

По данным SEB, женщины в большей степени осознают риски серьезных заболеваний и выбирают эту страховку примерно на одну десятую чаще, чем мужчины. Риск также считают важным клиенты в возрасте от 26 до 45 лет, 60 процентов из которых страховали свою жизнь от критических заболеваний за последние годы.