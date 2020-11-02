Страх перед критическими заболеваниями набирает обороты и влияет на рынок страхования

Как выяснилось из анализа, проведенного SEB Elukindlustus, почти 60 процентов людей застраховавших свою жизнь, думают о риске критических заболеваний. Интерес к страхованию от критических заболеваний за последние пять лет вырос почти вдвое. Тенденция охватила и молодых людей в возрасте до 31 года.
Самыми частыми причинами смерти жителей Эстонии являются болезни системы кровообращения и злокачественные опухоли, которые уже давно перестали быть проблемой только пожилых людей.
По словам врача общей практики медицинского центра Confido Андреаса Абеля, в Европе злокачественные опухоли являются основной причиной смерти людей в возрасте до 65 лет. На втором месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. «Например, в случае ишемической болезни сердца риск заболевания значительно возрастает у лиц старше 45 лет. С одной стороны, современные медицинские технологии и новые возможности лечения позволяют сегодня все более эффективно диагностировать и контролировать заболевания. С другой стороны, полная стрессов жизнь, нездоровые привычки питания (например, продукты с высоким содержанием соли) и недостаток физической активности способствуют возникновению многих заболеваний, например, гипертонии, диабета, ишемической болезни сердца», – объяснил Абель причины, почему критические заболевания чаще всего становятся причиной смертей.
В случае критических заболеваний очень важно как можно раньше начать эффективное медикаментозное и реабилитационное лечение, чтобы улучшить прогноз. Например, в случае инфаркта головного мозга важно начать реабилитационное лечение уже в первую неделю после болезни, если это позволяет состояние пациента. Поскольку страховое возмещение можно использовать на оплату медицинских услуг (в т.ч. реабилитационного лечения), то шансы на выздоровление застрахованных клиентов, у которых были диагностированы критические заболевания, немного выше.
По данным SEB, женщины в большей степени осознают риски серьезных заболеваний и выбирают эту страховку примерно на одну десятую чаще, чем мужчины. Риск также считают важным клиенты в возрасте от 26 до 45 лет, 60 процентов из которых страховали свою жизнь от критических заболеваний за последние годы.
«Если мы посмотрим на риски, от которых люди страхуются чаще всего, мы увидим, что в статистике страхования продолжают преобладать несчастные случаи и травмы, за которыми следуют критические заболевания. В то же время нельзя недооценивать риск критических заболеваний – в Эстонии ежегодно регистрируется почти 7500 новых случаев инфаркта и инсульта, а злокачественные новообразования, или рак в прошлом году были диагностированы у 8800 человек. Особенно важно подумать о дополнительной защите в том случае, если у человека, которому поставлен диагноз критического заболевания, имеются дополнительные финансовые обязательства. В этом случае страхование поможет в большей степени сконцентрироваться на выздоровлении и не переживать из-за невыполненных обязательств или финансовых проблем», – сказала руководитель Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас, комментируя данные статистики.