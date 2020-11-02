Поможем родителям крошечного Рудольфа отправиться вместе с ним в Хельсинки на операцию

Рудольф, которому всего пять дней, нуждается в операции на сердце в Хельсинки. Его родители просят у добрых людей финансовой помощи в размере 3740 евро на покрытие расходов на дорогу и проживание за границей, чтобы быть в этот сложный период вместе со своим сыном.
Больничная касса заплатит за реанимобиль и транспортировку ребенка на вертолете из Эстонии в Финляндию, а также покроет расходы за лечение в Детской больнице Хельсинки. Поскольку ребенок пробудет в Хельсинки минимум три-четыре недели, семье Рудольфа придется самим покрыть расходы на проживание и транспорт. Для родителей эта сумма является неподъемной, поэтому они обратились за помощью в Детский фонд Клиники Тартуского университета.
Рудольф родился с пороком сердца — его крупные кровеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Для спасения ребенка в течение первых двух недель жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии не проводят. Без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может жить дальше полноценной жизнью.
Если раньше семьи могли снять комнату в дешевой гостинице, расположенной вблизи больницы, то в условиях COVID-19 иностранцам не разрешают там жить. Известно, что за жилье семье придется заплатить более 2000 евро. К этой сумме добавляются транспортные расходы для родителей (из Таллинна в Хельсинки и обратно) и тестирование на коронавирус.
По словам руководителя по ходатайствам Детского фонда Клиники Тартуского университета Эвели Ильвес, Рудольф — это четвертый ребенок с пороком сердца, которому они помогают с лечением. «Здорово, что люди, сделавшие пожертвования, больше не должны платить за скорую помощь для больного ребенка, эти расходы покрывает Больничная касса», - отметила она.
Но, к сожалению, неожиданное заграничное лечение всегда связано с большими расходами для родителей, к которым в период пандемии коронавируса добавляются определенные ограничения. «Мы очень надеемся, что добрые люди помогут этой семье и родители Рудольфа смогут сконцентрироваться только на заботе о ребенке. Спасибо, что помогаете нам помогать», - сказала Эвели Ильвес.
Семье Рудольфа можно помочь, позвонив по благотворительному номеру Детского фонда. Пожертвованная сумма будет приплюсована к вашему месячному счету за мобильные услуги.
Позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете пять евро
Позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете десять евро
Позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро
Также вы можете сделать банковский перевод на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением Rudolf.
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607