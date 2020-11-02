Поможем родителям крошечного Рудольфа отправиться вместе с ним в Хельсинки на операцию

Больничная касса заплатит за реанимобиль и транспортировку ребенка на вертолете из Эстонии в Финляндию, а также покроет расходы за лечение в Детской больнице Хельсинки. Поскольку ребенок пробудет в Хельсинки минимум три-четыре недели, семье Рудольфа придется самим покрыть расходы на проживание и транспорт. Для родителей эта сумма является неподъемной, поэтому они обратились за помощью в Детский фонд Клиники Тартуского университета.

Рудольф родился с пороком сердца — его крупные кровеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Для спасения ребенка в течение первых двух недель жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии не проводят. Без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может жить дальше полноценной жизнью.

Если раньше семьи могли снять комнату в дешевой гостинице, расположенной вблизи больницы, то в условиях COVID-19 иностранцам не разрешают там жить. Известно, что за жилье семье придется заплатить более 2000 евро. К этой сумме добавляются транспортные расходы для родителей (из Таллинна в Хельсинки и обратно) и тестирование на коронавирус.

По словам руководителя по ходатайствам Детского фонда Клиники Тартуского университета Эвели Ильвес, Рудольф — это четвертый ребенок с пороком сердца, которому они помогают с лечением. «Здорово, что люди, сделавшие пожертвования, больше не должны платить за скорую помощь для больного ребенка, эти расходы покрывает Больничная касса», - отметила она.

Но, к сожалению, неожиданное заграничное лечение всегда связано с большими расходами для родителей, к которым в период пандемии коронавируса добавляются определенные ограничения. «Мы очень надеемся, что добрые люди помогут этой семье и родители Рудольфа смогут сконцентрироваться только на заботе о ребенке. Спасибо, что помогаете нам помогать», - сказала Эвели Ильвес.