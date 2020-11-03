Министерство социальных дел принимает меры для повышения доступности услуг семейных врачей

Министерство социальных дел направит на круг согласования законопроект по улучшению первичной медицинской помощи. Цель – повысить доступность семейной медицинской помощи и непрерывности обслуживания списков, чтобы сделать организацию семейной медицинской помощи более гибкой и ориентированной на людей. Также расширятся права медсестер.
«Доступность первичной медицинской помощи во всех регионах Эстонии и для каждого человека – это государственный приоритет. Внося вклад в первичный уровень, мы можем приблизить медицинские услуги к людям, предотвращать обострение заболеваний, обеспечить своевременное лечение хронических больных, заботиться о людях на протяжении всей их жизни. Важно, чтобы вхождение молодых семейных врачей в семейную медицину было более плавным, и мы также должны поддерживать уже работающих семейных врачей. Благодаря запланированный изменениям мы укрепим первичную медицинскую помощь, чтобы обеспечить постоянную доступность услуг семейного врача во всех регионах Эстонии», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Закон регулирует так называемую инкубацию, то есть ситуацию, когда список временно обслуживает два врача, чтобы позволить выходящему на пенсию семейному врачу взять нового семейного врача для передачи списка, который может набраться опыта, чтобы беспрепятственно управлять списком.
Благодаря законопроекту вносят поправку, которая позволит подавать заявки на получение своего списка пациентов врачам-резидентам на последнем курсе семейной медицины. Условия подачи заявки на подъемное пособие также будут сделаны более гибкими. Период подачи заявок будет продлен, будет создана основа для выплаты подъемного пособия в большей сумме и будет создано частичное использование пособия.
В качестве главного изменения законопроектом предусмотрена возможность оказания медицинской помощи в ситуации, когда публичные конкурсы на поиск семейного врача неоднократно проваливались, и список неожиданно оставался без врача. Поправка позволяет плану развития больничной сети временно обслуживать людей из списка, которые остались без семейного врача, чтобы обеспечить медицинское обслуживание, соответствующее качеству общей медицинской помощи, до тех пор, пока не будет найден новый семейный врач.
«Текущий кризис, связанный с COVID-19, ярко показал важность первичной медицинской помощи в условиях эпидемии. Первичная медицинская помощь открыла важность диагностики, консультирования и лечения и людям не имеющих семейного врача и медицинской страховки. Семейные врачи хорошо справились с изменениями в трудные времена. Особенно во время кризиса мы видим, насколько важно, чтобы все люди имели доступ к необходимой помощи как можно ближе к дому, а департамент здоровья мог рассчитывать на надежных партнеров. Предоставление местной больнице права обслуживать список по-прежнему является крайней мерой для ситуаций, когда невозможно найти в ходе повторных конкурсов семейных врачей, но у людей по-прежнему сохраняется уверенность, что необходимая общая медицинская помощь все еще предоставляется на месте», – сказал генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно.
Благодаря законопроекту предлагается разрешить семейным врачам, которые запросили предоставить список, превышающий текущий верхний предел списка, при условии, что доступность и качество услуги гарантированы. Цель увеличения порога – это создать гибкость в системе и позволить семейным врачам, выходящим на рынок труда, работать вместе с другим семейным врачом, не принимая на себя изначально ответственность за список. В то же время поправка также позволяет утверждать список с меньшим количеством пациентов, если это семейный врач, который впервые начинает работу по списку, и есть другие списки, открытые для людей в этом районе.
Законопроект также расширяет права медсестер. Предлагаемые поправки расширяют право выдавать рецепты в ограниченной степени не только семейным медсестрам, но и специальным медсестрам. Медсестры также имеют право открывать больничные по нетрудоспособности.
«Последовательность и командная работа всегда были ключевыми словами в первичной медицине. Поэтому расширение прав медсестер на пациентов для обеспечения своевременной доступности и непрерывности лекарств, а также для лечения острых пациентов и выявления временной нетрудоспособности имеет большое значение. Чрезвычайно важно, чтобы благодаря законопроекту подъемное пособие было более гибким и обеспечивало выполнение инкубационного проекта, что будет способствовать сохранению помощи семейного врача во всех регионах Эстонии», – сказала руководитель Общества семейных врачей, доктор Ле Валликиви.
Кроме того, предлагаемые поправки уточняют основы регистрации в списке семейных врачей и определение зоны обслуживания этого списка. В будущем иностранцы, пребывающие в Эстонии на основании права проживания или с временным основанием для проживания, также могут зарегистрироваться в списке, а зона обслуживания определяется как единица или единицы местного самоуправления, в результате чего будут утеряны жилые и уличные зоны обслуживания.
В случае смены места работы семейного врача прописана обязанность информировать включенных в список людей не менее чем за шесть месяцев. Цель изменения – дать пациенту возможность сменить семейного врача в случае необходимости или подготовиться к изменениям в планировании жизни, чтобы привыкнуть к переезду на новое место семейного врача.
Законопроект будет отправлен на утверждение профессиональным организациям, другим министерствам, учреждениям здравоохранения, высшим школам здравоохранения и Тартускому университету, работодателям и другим заинтересованным сторонам.
19 марта 2019 года Эстонское общество семейных врачей, департамент здоровья, больничная касса Эстонии и министерство социальных дел заключили договор о сотрудничестве, чтобы обеспечить устойчивость услуг семейного врача. В соглашении подчеркивалось, что доступность первичной медицинской помощи во всех регионах Эстонии является приоритетной задачей государственной системы здравоохранения.
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