Министерство социальных дел принимает меры для повышения доступности услуг семейных врачей

«Доступность первичной медицинской помощи во всех регионах Эстонии и для каждого человека – это государственный приоритет. Внося вклад в первичный уровень, мы можем приблизить медицинские услуги к людям, предотвращать обострение заболеваний, обеспечить своевременное лечение хронических больных, заботиться о людях на протяжении всей их жизни. Важно, чтобы вхождение молодых семейных врачей в семейную медицину было более плавным, и мы также должны поддерживать уже работающих семейных врачей. Благодаря запланированный изменениям мы укрепим первичную медицинскую помощь, чтобы обеспечить постоянную доступность услуг семейного врача во всех регионах Эстонии», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Закон регулирует так называемую инкубацию, то есть ситуацию, когда список временно обслуживает два врача, чтобы позволить выходящему на пенсию семейному врачу взять нового семейного врача для передачи списка, который может набраться опыта, чтобы беспрепятственно управлять списком.

Благодаря законопроекту вносят поправку, которая позволит подавать заявки на получение своего списка пациентов врачам-резидентам на последнем курсе семейной медицины. Условия подачи заявки на подъемное пособие также будут сделаны более гибкими. Период подачи заявок будет продлен, будет создана основа для выплаты подъемного пособия в большей сумме и будет создано частичное использование пособия.

В качестве главного изменения законопроектом предусмотрена возможность оказания медицинской помощи в ситуации, когда публичные конкурсы на поиск семейного врача неоднократно проваливались, и список неожиданно оставался без врача. Поправка позволяет плану развития больничной сети временно обслуживать людей из списка, которые остались без семейного врача, чтобы обеспечить медицинское обслуживание, соответствующее качеству общей медицинской помощи, до тех пор, пока не будет найден новый семейный врач.

«Текущий кризис, связанный с COVID-19, ярко показал важность первичной медицинской помощи в условиях эпидемии. Первичная медицинская помощь открыла важность диагностики, консультирования и лечения и людям не имеющих семейного врача и медицинской страховки. Семейные врачи хорошо справились с изменениями в трудные времена. Особенно во время кризиса мы видим, насколько важно, чтобы все люди имели доступ к необходимой помощи как можно ближе к дому, а департамент здоровья мог рассчитывать на надежных партнеров. Предоставление местной больнице права обслуживать список по-прежнему является крайней мерой для ситуаций, когда невозможно найти в ходе повторных конкурсов семейных врачей, но у людей по-прежнему сохраняется уверенность, что необходимая общая медицинская помощь все еще предоставляется на месте», – сказал генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно.