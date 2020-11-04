В Эстонии будет проведено исследование состояния психического здоровья населения.

Будут также даны рекомендации по улучшению психического здоровья уязвимых групп в кризисных ситуациях.

«Психическое и физическое здоровье тесно связаны. Несмотря на то, что в Эстонии было проведено множество исследований физического здоровья, до сих пор не проводилось тщательных исследований психического здоровья. Имея обзор ситуации, страна может в дальнейшем оказывать услуги помощи и больше обращать внимания на предотвращение связанных с психическим здоровьем проблем", - объяснил глава исследовательского консорциума Кенн Констабель.

В исследовании рассматривается распространенность психических расстройств и проблем психического здоровья - таких как тревога, депрессия, чрезмерный стресс, а также изменения в распространенности и использовании паллиативных услуг, включая онлайн-вмешательства. Данные также покажут, какие группы населения особенно уязвимы перед проблемами психического здоровья, в том числе во время кризиса COVID-19.

Подготовка к опросу ведется, и в этом году для участия будут приглашены 20 000 человек.

Результаты опроса будут готовы к февралю 2022 года и внесут вклад в планирование национальной системы мониторинга психического здоровья. Исследование финансируется из средств Эстонского исследовательского агентства RITA.