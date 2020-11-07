Глава союза больниц рассказал, как Эстония готовится к новой кризисной ситуации

«Приобретенный опыт и значительно более совершенное оснащение средствами индивидуальной защиты вселяют уверенность в том, что к новой чрезвычайной ситуации мы готовы гораздо лучше», - сказал в интервью Tervis председатель правления Эстонского союза больниц Урмас Суле.
«В сотрудничестве с Департаментом здоровья и силовыми министерствами мы пытались обучить людей, улучшить сотрудничество и согласовать логику действий задолго до кризисной ситуации», - сказал Суле.
По словам главы союза больниц, весной сотрудничество между различными отделениями уже было налажено. «Тот факт, что мы избежали такого количества пациентов, как в других европейских странах, не случаен», - отметил Суле.
"По cвоей сути чрезвычайное положение можно сравнить с войной. Для людей всегда есть герои и те, кого упрекают в их действиях. Наказание в этой ситуации не всегда может быть следствием недостаточных усилий, злого умысла или глупости. Просто обстоятельства формируются под таким напряжением. Думаю, что весной руководство Департамента здоровья старалось изо всех сил, хотя и получило много критики в ситуации, когда все мы действовали в ранее неизвестных нам условиях. Ни у кого не было опыта работы в условиях пандемии", - сказал Суле.
По его словам, уже в начале кризиса Союз больниц обратила внимание правительства на то, что у нас нет необходимых ресурсов для действий в экстренных ситуациях, а действующий прейскурант не учитывает возникающие расходы. В то же время Закон об организации медицинских услуг допускает изменение модели финансирования в чрезвычайной ситуации. По словам Суле, так и было решено, и это спасло систему здравоохранения от краха.
«Исходя из накопленного к настоящему времени опыта, рекомендуется пересмотреть роль и функционирование Департамента здоровья. Ни один кризис не проходит без потерь. В новой чрезвычайной ситуации, безусловно, будет проще запустить национальную модель здравоохранения на другой основе. У нас имеются большой опыт и необходимые ресурсы», - убежден Суле.
«Что касается средств индивидуальной защиты, то закупки осуществлялись на разных уровнях. С нашими текущими знаниями у нас их достаточно в Эстонии. По сравнению с прошлым, теперь у нас есть еще одна очень важная коллективная компетенция - безопасное использование средств индивидуальной защиты. Защитное снаряжение без возможности его использовать бесполезно. Даже опасно, потому что создается ложное чувство безопасности», - пояснил Суле.