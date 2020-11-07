Глава союза больниц рассказал, как Эстония готовится к новой кризисной ситуации

«В сотрудничестве с Департаментом здоровья и силовыми министерствами мы пытались обучить людей, улучшить сотрудничество и согласовать логику действий задолго до кризисной ситуации», - сказал Суле.

По словам главы союза больниц, весной сотрудничество между различными отделениями уже было налажено. «Тот факт, что мы избежали такого количества пациентов, как в других европейских странах, не случаен», - отметил Суле.

"По cвоей сути чрезвычайное положение можно сравнить с войной. Для людей всегда есть герои и те, кого упрекают в их действиях. Наказание в этой ситуации не всегда может быть следствием недостаточных усилий, злого умысла или глупости. Просто обстоятельства формируются под таким напряжением. Думаю, что весной руководство Департамента здоровья старалось изо всех сил, хотя и получило много критики в ситуации, когда все мы действовали в ранее неизвестных нам условиях. Ни у кого не было опыта работы в условиях пандемии", - сказал Суле.

По его словам, уже в начале кризиса Союз больниц обратила внимание правительства на то, что у нас нет необходимых ресурсов для действий в экстренных ситуациях, а действующий прейскурант не учитывает возникающие расходы. В то же время Закон об организации медицинских услуг допускает изменение модели финансирования в чрезвычайной ситуации. По словам Суле, так и было решено, и это спасло систему здравоохранения от краха.

«Исходя из накопленного к настоящему времени опыта, рекомендуется пересмотреть роль и функционирование Департамента здоровья. Ни один кризис не проходит без потерь. В новой чрезвычайной ситуации, безусловно, будет проще запустить национальную модель здравоохранения на другой основе. У нас имеются большой опыт и необходимые ресурсы», - убежден Суле.