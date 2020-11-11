Запасы крови в региональной больнице снова опустились до критического уровня

По словам руководителя центра крови Аве Леллеп, в настоящее время в центре крови региональной больницы сложилась ситуация, когда в больницы выдается больше крови, чем могут пожертвовать доноры. Кроме того, центр крови должен быть готов к чрезвычайным ситуациям, когда требуется много донорской крови для спасения жизни пациента.

«Нехватка крови - это общая проблема для всех нас, потому что наши друзья, родственники или знакомые могут оказаться в роли нуждающихся в результате несчастного случая, и однажды наша жизнь может зависеть от наличия донорской крови. Сдавая кровь, мы можем способствовать тому, чтобы запасы крови в эстонских больницах были достаточными и чтобы нуждающимся была предоставлена ​​подходящая донорская кровь », - добавила Леллеп.

Для посещения центра крови следует запастись примерно часов времени, а сама сдача крови занимает от пяти до десяти минут. Донорство крови абсолютно безопасно и дает донору приятное чувство того, что он кому-то помог.

Центр крови ждет здоровых доноров без симптомов заболеваний, сдать кровь в пункте на улице Адала и в донорском центре Юлемисте. Кроме того, полевые бригады центра крови региональной больницы организуют выезды на различные предприятия и в уезды Эстонии.