В Эстонии до сих пор нет ни одного случая гриппа, но распространяются другие вирусы

В период c 1 по 7 ноября с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратились 2892 человека, из которых около 1000 обращений были связаны с заболеваниями детей.

В период с 12 по 25 октября в 95 странах был проведен 94 241 тест на вирус гриппа, из которых 140 были положительными. Из них 80 - это вирус гриппа A (в основном штамм H3N2) и 60 - вирус гриппа B (в основном штамм Yamagata). Можно сделать вывод, что заболеваемость вирусом гриппа снизилась, что можно объяснить повсеместным применением мер борьбы с Covid-19, пишет Tervis.