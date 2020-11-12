В Эстонии до сих пор нет ни одного случая гриппа, но распространяются другие вирусы

По данным Департамента здоровья, в Эстонии в этом сезоне не подтвердился еще ни один случай заболевания вирусом гриппа, в то время как количество обращений к врачу по поводу острых вирусных инфекций продолжает расти. Риновирус продолжает оставаться наиболее распространенным заболеванием, пишет портал Tervis.
В период c 1 по 7 ноября с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратились 2892 человека, из которых около 1000 обращений были связаны с заболеваниями детей.
Количество зарегистрированных обращений в Таллинне за неделю значительно увеличилось. Помимо Таллинна, уровень регистрации вирусных респираторных инфекций также высок в Тартумаа и Ида-Вирумаа.
По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом в Европейском союзе остается стабильно низкой. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество тестов на вирус гриппа увеличилось.
В период с 12 по 25 октября в 95 странах был проведен 94 241 тест на вирус гриппа, из которых 140 были положительными. Из них 80 - это вирус гриппа A (в основном штамм H3N2) и 60 - вирус гриппа B (в основном штамм Yamagata). Можно сделать вывод, что заболеваемость вирусом гриппа снизилась, что можно объяснить повсеместным применением мер борьбы с Covid-19, пишет Tervis.