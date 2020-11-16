Вопрос читателя: что делать, если в соседнем кабинете подозрительно кашляет коллега?

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

Первым делом в такой ситуации мы рекомендуем самому носить маску, избегать контакта с коллегой, имеющим признаки заболевания, мыть руки и при необходимости пользоваться дезинфицирующими средствами. Безусловно, следовало бы обратиться с этой проблемой к представителю работодателя. В то же время не ходить на работу нельзя.

На рабочем месте работодатель — это тот, кто обеспечивает работникам безопасность и способствующую сохранению здоровья среду. Сейчас в связи с распространением вирусов, и особенно коронавируса, следует принять очень серьезные меры, поскольку на рабочих местах неоднократно образовывались очаги заболевания. Если работник замечает в рабочей среде какую-либо проблему, всегда в первую очередь о ней следует проинформировать работодателя, который может ее решить. Сообщите о ситуации своему непосредственному начальнику или специалисту по рабочей среде, было бы здорово, например, отправить электронное письмо, чтобы позже при необходимости у вас была возможность доказать передачу информации. Работодатель должен отреагировать на полученную информацию, в данном случае — отравить работника с признаками заболевания домой, чтобы исключить возможность заражения других работников.

Добавим, что у работника есть право отказать от работы или приостановить ее, если выполнение обязанностей несет угрозу для его здоровья или здоровья других людей. В такой ситуации следует незамедлительно сообщить об этом работодателю или его представителю (устно при первой возможности, но можно вдобавок отправить электронное письмо). Если работник хочет отказаться от работы, ему следует тщательно все обдумать и учитывать возможность, что позже при необходимости ему придется доказать работодателю, что его здоровью угрожала опасность и поэтому ему пришлось уйти с работы. Прежде чем отказываться от работы и покидать рабочее место, подумайте, есть ли другие возможности избежать опасности — например, не контактировать со всеми коллегами, носить маску в общественных местах и при возможности пользоваться отдельным туалетом. Также нужно чаще дезинфицировать поверхности.