Запасы центра крови упали почти до критического уровня

«Центр крови гарантирует донорам безопасность, не нужно бояться, что вы заразитесь коронавирусом, сделав доброе дело», - передал пресс-секретарь Северо-Эстонской региональной больницы слова главного врача центра крови Гулары Ханирзаевой.

Запасы крови упали почти до критической отметки. Ханирзаева сказала, что во время весеннего чрезвычайного положения число доноров заметно сократилось, а сейчас эта ситуация может повториться. Одна из причин — высокое число заразившихся коронавирусом, из-за которого многие находятся в карантине и не могут сдавать кровь. В то же время, есть и люди, которые опасаются посещать центр крови из-за обширного распространения коронавируса.

«Разумеется, мы понимаем, что распространение коронавируса сейчас растет и это пугает. Но не нужно бояться визита в центр крови, поскольку риск заразиться здесь вирусом минимален, - заверила главврач. - Мы следуем всем правилам безопасности, которые ввел Департамент здоровья, и следим за обстановкой в стране. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы процедура сдачи крови была безопасной для донора».

Центр крови разрешает приходить на работу только сотрудникам, которые здоровы и не имели близких контактов с инфицированными COVID-19. Сдавать кровь также могут только здоровые и не представляющие риска люди. Кроме того, по возможности сохраняется дистанция, обеспечены возможности дезинфекции и мытья рук. Персонал в обязательном порядке носит маски, донорам это рекомендуется, при желании можно обратиться за маской в регистратуру.