Исследование: электронные сигареты делают людей более восприимчивыми к гриппу

В рамках последнего исследования ученые сравнивали пользователей электронных сигарет, обычных курильщиков и некурящих 18-40 лет. Оказалось, пользователи электронных сигарет были более восприимчивы к респираторным вирусам, таким как COVID-19 и грипп, чем некурящие. Эксперты заражали добровольцев ослабленным вирусом гриппа.

В итоге вирусная нагрузка различалась между тремя группами добровольцев. К тому же, у любителей электронных и обычных сигарет снижалась экспрессия иммунных генов, критически важных для защиты от вирусов, а также генов, которые помогают тренировать организм и предотвращают повторное заражение.