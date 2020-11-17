Исследование: электронные сигареты делают людей более восприимчивыми к гриппу

Исследователи из Университета Северной Каролины, передает Medical Express, обнаружили, что у людей, использующих электронные сигареты, значительно меняется иммунный ответ на вирусы гриппа. В частности, речь идет об изменениях в клетках дыхательной системы, которые непосредственно борются с вирусами. Плюс, снижался уровень антител, пишет Newsru.
В рамках последнего исследования ученые сравнивали пользователей электронных сигарет, обычных курильщиков и некурящих 18-40 лет. Оказалось, пользователи электронных сигарет были более восприимчивы к респираторным вирусам, таким как COVID-19 и грипп, чем некурящие. Эксперты заражали добровольцев ослабленным вирусом гриппа.
В итоге вирусная нагрузка различалась между тремя группами добровольцев. К тому же, у любителей электронных и обычных сигарет снижалась экспрессия иммунных генов, критически важных для защиты от вирусов, а также генов, которые помогают тренировать организм и предотвращают повторное заражение.