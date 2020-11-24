Женщины Эстонии пожертвовали более 600 платьев, чтобы Раковый Союз мог купить 3D-маммограф

В понедельник, 30 ноября, в рамках благотворительной акции на странице Facebook выставят более 600 вечерних платьев, в числе которых и синее платье президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Вырученные деньги пожертвуют Раковому Союзу Эстонии для покупки 3D-маммографа, пишет Rus.ERR.
Платья пожертвовали люди со всех уголков Эстонии, а также из Финляндии и Греции. На предстоящем аукционе выставят и красивые платья известных эстонских знаменитостей, например, синее платье Керсти Кальюлайд от Iris Janvier, в котором она участвовала в Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году.
Аукцион пройдет на странице кампании в Facebook с 30 ноября до 6 декабря этого года.
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