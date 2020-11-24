Женщины Эстонии пожертвовали более 600 платьев, чтобы Раковый Союз мог купить 3D-маммограф

Платья пожертвовали люди со всех уголков Эстонии, а также из Финляндии и Греции. На предстоящем аукционе выставят и красивые платья известных эстонских знаменитостей, например, синее платье Керсти Кальюлайд от Iris Janvier, в котором она участвовала в Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году.