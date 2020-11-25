В Обществе семейных врачей напомнили, кому нельзя или не следует носить маски

По словам врачей, появляется все больше доказательств, что использование маски в закрытых общественных местах позволяет сдерживать распространение вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, а польза есть как от многоразовых многослойных тканевых масок, так и одноразовых медицинских.

Использование маски запрещено, если речь идет о:

детях младше двух лет;

людях, у которых уровень кислорода в крови падает при вдыхании обычного воздуха (пациенты с тяжелыми легочными и сердечными заболеваниями, нуждающиеся в домашнем лечении кислородом);

людях, которые не могут самостоятельно снять маску (парализованные, лежачие больные, без сознания, имеющие тяжелые психические расстройства).

Ситуации, когда маску можно не надевать

если речь идет о детях до 12 лет;

во время беседы с человеком, имеющим недостаток слуха (в таком случае можно использовать прозрачный визир);

если снять маску просят с целью распознавания лица;

в чрезвычайных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью человека.

Хронические заболевания, находящиеся под должным контролем лекарств, в том числе хронические заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания, не являются причиной отказа от ношения маски. Пациенты, имеющие хронические заболевания легкой и умеренной степени тяжести, особенно подвержены тяжелому протеканию COVID-19 и получают от ношения маски наибольшую пользу. Поэтому эта группа населения и находящиеся в непосредственной близости от них люди должны носить маски.

Глава Общества пульмонологов Эстонии Райн Йыги с сожалением отмечает распространение мифов, что ношение маски пациентам с астмой противопоказано, «Поскольку вирусные инфекции дыхательных путей одни из основных причин обострения астмы, ношения маски для астматиков особенно важно. Так можно снизить риск обострения заболевания», - говорит Йыги.

Общество семейных врачей Эстонии подчеркивает, что в данным момент важно, чтобы количество контактов между людьми и вероятность заражения снижались. В этом помогает правило 2+2, дистанцирование, возможность удаленной работы и ношение маски.