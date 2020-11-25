Ср, 25.11.2020
  • Здоровье
  • В Союзе семейных врачей напомнили, кому нельзя или не следует носить маски

В Союзе семейных врачей напомнили, кому нельзя или не следует носить маски

Люди в масках заходят в общественный транспорт.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Союзе семейных врачей решили напомнить, что не все люди могут или должны соблюдать требование носить маску в общественных местах или транспорте.

По словам врачей, появляется все больше доказательств, что использование маски в закрытых общественных местах позволяет сдерживать распространение вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, а польза есть как от многоразовых многослойных тканевых масок, так и одноразовых медицинских.

Использование маски запрещено, если речь идет о:

  • детях младше двух лет;
  • людях, у которых уровень кислорода в крови падает при вдыхании обычного воздуха (пациенты с тяжелыми легочными и сердечными заболеваниями, нуждающиеся в домашнем лечении кислородом);
  • людях, которые не могут самостоятельно снять маску (парализованные, лежачие больные, без сознания, имеющие тяжелые психические расстройства).

Ситуации, когда маску можно не надевать

  • если речь идет о детях до 12 лет;
  • во время беседы с человеком, имеющим недостаток слуха (в таком случае можно использовать прозрачный визир);
  • если снять маску просят с целью распознавания лица;
  • в чрезвычайных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью человека.

Врачи подчеркивают, что хорошо контролируемые хронические заболевания, в том числе дыхательных путей или сердечно-сосудистые, не являются поводом не носить маску.

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