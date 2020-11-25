В Союзе семейных врачей напомнили, кому нельзя или не следует носить маски

По словам врачей, появляется все больше доказательств, что использование маски в закрытых общественных местах позволяет сдерживать распространение вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, а польза есть как от многоразовых многослойных тканевых масок, так и одноразовых медицинских.