В Союзе семейных врачей напомнили, кому нельзя или не следует носить маски

В Союзе семейных врачей решили напомнить, что не все люди могут или должны соблюдать требование носить маску в общественных местах или транспорте.
По словам врачей, появляется все больше доказательств, что использование маски в закрытых общественных местах позволяет сдерживать распространение вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, а польза есть как от многоразовых многослойных тканевых масок, так и одноразовых медицинских.
Использование маски запрещено, если речь идет о:
- детях младше двух лет;
- людях, у которых уровень кислорода в крови падает при вдыхании обычного воздуха (пациенты с тяжелыми легочными и сердечными заболеваниями, нуждающиеся в домашнем лечении кислородом);
- людях, которые не могут самостоятельно снять маску (парализованные, лежачие больные, без сознания, имеющие тяжелые психические расстройства).
Ситуации, когда маску можно не надевать
- если речь идет о детях до 12 лет;
- во время беседы с человеком, имеющим недостаток слуха (в таком случае можно использовать прозрачный визир);
- если снять маску просят с целью распознавания лица;
- в чрезвычайных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью человека.
Врачи подчеркивают, что хорошо контролируемые хронические заболевания, в том числе дыхательных путей или сердечно-сосудистые, не являются поводом не носить маску.