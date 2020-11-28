Девятилетняя девочка на спор проглотила магниты. Теперь она борется за жизнь

Ребенок попал в больницу и после операции длительностью в несколько часов продолжает бороться за свое здоровье. Мать Екатерина хочет быть услышанной, она призывает оценить, какие игрушки родители планируют подарить детям на Рождество.

Проглотить магнитные шарики девятилетней девочке предложила ее одноклассница, когда они обе отдыхали и играли на спортивной площадке. В Детскую клиническую университетскую больницу Латвии ежегодно попадет минимум 20 пациентов, которые случайно - или же как в этом случае - намеренно проглотили магниты.

Мать пострадавшей девочки Екатерина в передаче рассказала, что сейчас происходит борьба, очень серьезная борьба за здоровье ребенка.

"Одна из одноклассниц дала эти магниты. [Предложила] на спор - сможет она съесть или нет. Она сказала, что ничего плохого не будет: "Я так уже делала, попробуй". 4

Я уверена, что тот ребенок этого не делал, так как он [в больнице] был бы быстрее, чем мы туда попали", - рассказала Екатерина.

Одноклассница взяла игрушку с собой на спортивную площадку. Почему дочь решила согласиться на предложение проглотить магниты, мать не понимает, так как часто объясняла ребенку, насколько печально могут закончиться различные челленджи. Однако девочка больше послушала свою ровесницу.

Руководитель отдела интенсивной терапии и анестезиологии Детской больницы Арта Бардзиня пояснила - если бы ребенок съел один магнитный шарик, он прошел бы через весь желудочный тракт и ничего бы не произошло, но, если их пара или еще больше, "то движение происходит в желудочном тракте с разной скоростью, и шарик в кишке находит шарик в другой кишке, они слипаются, в этом месте образуется плотное сцепление, которое мешает микроциркуляции, а кишечник - очень мягкий орган.

Таким образом микроциркуляция в кишках нарушена, и некроз развивается на всех парах. И появляются дыры в кишках". 4

Мама пострадавшей девочки рассказала, что операция была очень сложной, во время нее магниты стали прилипать к хирургическим инструментам.

Бардзиня пояснила, что в самых тяжелых случаях ребенок, проглотивший магниты, может умереть, "так как все содержимое кишек попадает за их пределы, это нереальная боль, это дополнительная инфекция, так что осложнений очень много".

Мать пострадавшей девочки решила поделиться с передачей своей историей, чтобы ее горький опыт не повторился в других семьях. К сожалению, магниты в детских игрушках становятся все популярнее.

Ведущий научный сотрудник Института физической энергии Светлана Орлова рассказала, что самыми популярными сейчас являются неодимовые магниты, которые называют супермагнитами, так как у них очень высокая сила притяжения. Например, такой сильный магнит даже невозможно оторвать с железной доски.