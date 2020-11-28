The New York Times сообщила о бессимптомном выпадении зубов у переболевших COVID

Так, например, жительница Нью-Йорка Фара Хемили потеряла зуб после выздоровления. Она отметила, что при этом не испытывала боли, кровотечения также не было. Хемили сообщила о других подобных случаях у тех, кто перенес COVID-19. Кто-то так же потерял зуб или даже не один, у других эмаль становилась серой или подверженной сколам, а также воспалялись десны.