The New York Times сообщила о бессимптомном выпадении зубов у переболевших COVID

После перенесенного COVID-19 некоторые люди сталкиваются с серьезными проблемами в ротовой полости вплоть до выпадения зубов, пишет The New York Times. Издание приводит несколько случаев, когда переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа люди сталкивались с выпадением зубов.
Так, например, жительница Нью-Йорка Фара Хемили потеряла зуб после выздоровления. Она отметила, что при этом не испытывала боли, кровотечения также не было. Хемили сообщила о других подобных случаях у тех, кто перенес COVID-19. Кто-то так же потерял зуб или даже не один, у других эмаль становилась серой или подверженной сколам, а также воспалялись десны.
По мнению врача-пародонтолога из Университета Юты Дэвида Окано, вероятно, на фоне коронавирусной инфекции у некоторых людей происходит обострение существовавших стоматологических проблем.
Президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли в свою очередь отметил, что выпадение зубов без кровотечения необычно и свидетельствует о каких-то процессах, происходящих с кровеносными сосудами в деснах.
The New York Times также обращает внимание на то, что случаи выпадения зубов у переболевших коронавирусом достаточно редки.