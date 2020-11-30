В Эстонии до сих пор нет ни одного случая гриппа, но распространяются другие вирусы

Если сравнить статистику заболевания верхних дыхательных путей, можно заметить, что по сравнению с тем же периодом прошлого и позапрошлого годов с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обращается все больше людей.

Больше приемов

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в связи с распространением коронавирусной инфекции люди стали чаще обращаться к семейным врачам. Однако, согласно статистике департамента, нынешние результаты не превышают показатели сезона 2017/18 года.

На прошлой неделе резко выросла потребность в диагностике вирусных заболеваний. К врачам обратилось почти на четверть больше людей, чем неделей ранее. Больше вмсего обращений было зафиксировано в Таллинне и Тартумаа. В период с 16 по 22 ноября с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратился 4051 человек.

Семейный врач Тартуского центра семейных врачей Лийна Каськ-Флайт сказала, что среди ее пациентов много людей с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, но пока что ни одного случая заболевания вирусом гриппа не было подтверждено. По ее мнению, довольно необычно, что до сих пор не было ни единого случая хотя бы с подозрением на вирус гриппа, так как обычно первые случаи заболевания гриппом в Эстонии фиксируют в конце сентября и в октябре. «Бывало, что волна возникала после нового года, но, чтобы не было ни одного случая — даже подозрения на грипп — такое редко бывало», - сказала она.

Как сообщила семейный врач тартуского Университетского центра семейных врачей Рут Калда, у них также не было диагностировано ни одного случая заболевания гриппом, что, по ее мнению, довольно необычно. По словам Калда, вспышки вируса гриппа не было зафиксировано и в других странах, и даже в южном полушарии, откуда вирус обычно к нам приходит.

Удаленная работа

По мнению обоих семейных врачей, методы борьбы с коронавирусом также препятствуют распространению вируса гриппа. Каськ-Флайт сказала, что сейчас люди меньше контактируют друг с другом, носят маски, а также ответственнее относятся к личной гигиене. «Все то, что помогает в борьбе с коронавирусом, в действительности помогает и в борьбе с гриппом», - сообщила она.

По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Элийзы Метсоя, первоначальное выявление гриппа зависит от сезона. По ее словам, причина отсутствия гриппа также связана с реализацией мер борьбы с вирусом Covid-19 во всем мире, поскольку в других странах случаев гриппа также регистрируется мало. Кингсепп отметила, что хотя грипп еще не выявлен, делать преждевременные выводы не стоит, потому что сезоны могут начинаться и протекать по-разному.

Как Калда, так и Каськ-Флайт едины во мнении, что по сравнению с предыдущими годами число заболеваний вирусными инфекциями не сильно отличается. По словам Каськ-Флайт, в Тарту в настоящее время распространяются рино- и аденовирусы. Для риновируа характерны чихание, насморк, а иногда и боль в горле, у детей могут возникать кашель и высокая температура.

Каськ-Флайт сказала, что коронавирус в значительной степени сказывается на работе семейных врачей, поскольку прием пациентов был реорганизован. По сравнению с предыдущими годами люди чаще получают консультации по телефону и электронным каналам связи, потому что в нынешней ситуации люди не хотят приходить на прием. «Еще год назад ответы на электронные письма занимали у меня менее часа», - сказала она.

Калда также отметила, что ей пришлось реорганизовать свою работу таким образом, чтобы возможные носители вирусов не сталкивались со здоровыми людьми. По ее словам, в этом году семейным врачам приходится делать много удаленной работы, так как многие люди обращаются за помощью по телефону.

Предыдущий сезон гриппа, который закончился весной, был признан Департаментом здоровья одним из самых легких за последние пять лет, и одной из самых важных причин этого, по оценке департамента, стала чрезвычайная ситуация, объявленная в марте. В Эстонии сезон гриппа обычно длится с октября по май.