В Эстонии сахар обнаружили даже в мясных продуктах: экспертов это удивило

В рамках исследования специалисты изучили содержание сахара, соли и жира в 4000 пищевых продуктах, продаваемых в эстонских магазинах, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

По словам автора исследования Хайде Канамяэ, добавление небольшого количества сахара может быть технологически оправданным, но, как оказалось, сахар содержится в гораздо большем количестве продуктов, чем можно было бы подумать, а в некоторых из них его доля является довольно высокой.

«Можно сказать, что содержание сахара в мясных продуктах стало неожиданностью», - отметила Хейди Канамяэ из Института развития здоровья, добавив, что хотя это среднее содержание и не очень высокое, все равно очень широко используются различные сахара и их комбинации.