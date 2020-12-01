В Эстонии сахар обнаружили даже в мясных продуктах: экспертов это удивило

Проведенное Институтом развития здоровья исследование показало, что в продаваемых в Эстонии продуктах питания сахара содержится больше, чем было принято считать ранее.
В рамках исследования специалисты изучили содержание сахара, соли и жира в 4000 пищевых продуктах, продаваемых в эстонских магазинах, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
По словам автора исследования Хайде Канамяэ, добавление небольшого количества сахара может быть технологически оправданным, но, как оказалось, сахар содержится в гораздо большем количестве продуктов, чем можно было бы подумать, а в некоторых из них его доля является довольно высокой.
«Можно сказать, что содержание сахара в мясных продуктах стало неожиданностью», - отметила Хейди Канамяэ из Института развития здоровья, добавив, что хотя это среднее содержание и не очень высокое, все равно очень широко используются различные сахара и их комбинации.
Однако, как уверяет руководитель мясоперерабатывающего предприятия Atria Олле Хорм, в классических мясных продуктах содержание сахара невелико, составляя от 0,2% до 0,6%, но если речь идет о мясе в маринаде, то там сахара может быть больше.