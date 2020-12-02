У 40-летних пациентов после COVID-19 обнаружили патологии, характерные для 60+

Группа врачей обследовала пациентов, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой формах, передает NEWSru. «Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40», - рассказала Баранова.

Таким образом, коронавирус фактически приближает старость, забирая ресурсы у организма, отметила биолог, добавив, что последствия инфекции нужно детально изучать. Ранее Баранова рассказала, что в США уже сейчас наблюдается спад рождаемости, что тоже может быть следствием коронавируса. «Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили - все, детей рожать не будем», - предположила она.

В то же время эта статистика может объясняться тем, что некоторые штаты в связи с эпидемией просто не сообщают о рождаемости либо женщины рожают дома, а детей регистрируют позже.