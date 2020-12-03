Получить вакцину в первую очередь хотят представители многих профессий

Новость о том, что первые вакцины от коронавируса в конце месяца могут получить от Европейского департамента лекарств разрешение на продажу, активизировала представителей многих профессий, которые ходатайствуют перед Министерством социальных дел о том, чтобы их добавили в список вакцинируемых в первую очередь, пишет ERR.
Экспертный совет, состоящий из ученых, согласно международным рекомендациям и стандартам составил список тех, кого будут вакцинировать в первую очередь. В список входят люди с определенными тяжелыми хроническими заболеваниями, социальные работники, пожилые люди, жители и работники домов попечения, а также те, кто оказывает жизненно важные услуги, перечень которых указан в Законе о чрезвычайной ситуации: это работники здравоохранения, представители предприятий, снабжающих водой, электричеством, отоплением, топливом, занимающихся уходом за дорогами и услугами связи. Сюда же относятся те, кто организует возможности платежей и денежного оборота.
На этой неделе выяснилось, что вакцинирование от коронавируса может начаться в Эстонии уже в январе. В списки также попросились учителя, стоматологи и работники Таллиннского городского транспорта, то есть водители автобусов и трамваев, а также Viru Keemia Grupp.