Чт, 3.12.2020
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Получить вакцину в первую очередь хотят представители многих профессий

Средний возраст водителей траммваев - 54 года.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Новость о том, что первые вакцины от коронавируса в конце месяца могут получить от Европейского департамента лекарств разрешение на продажу, активизировала представителей многих профессий, которые ходатайствуют перед Министерством социальных дел о том, чтобы их добавили в список вакцинируемых в первую очередь, пишет ERR.

Экспертный совет, состоящий из ученых, согласно международным рекомендациям и стандартам составил список тех, кого будут вакцинировать в первую очередь. В список входят люди с определенными тяжелыми хроническими заболеваниями, социальные работники, пожилые люди, жители и работники домов попечения, а также те, кто оказывает жизненно важные услуги, перечень которых указан в Законе о чрезвычайной ситуации: это работники здравоохранения, представители предприятий, снабжающих водой, электричеством, отоплением, топливом, занимающихся уходом за дорогами и услугами связи. Сюда же относятся те, кто организует возможности платежей и денежного оборота.

На этой неделе выяснилось, что вакцинирование от коронавируса может начаться в Эстонии уже в январе. В списки также попросились учителя, стоматологи и работники Таллиннского городского транспорта, то есть водители автобусов и трамваев, а также Viru Keemia Grupp.

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