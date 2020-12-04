Донор: центр крови работает так, что попасть в него могут лишь единицы

«Много лет подряд я ходила в центр крови, расположенный в торговом центре Foorum в Таллинне. Нравилось все: местоположение — сердце города, приветливый персонал и график работы. Мне, офисному сотруднику, работающему с 9:00 до 17:00, было очень удобно приезжать туда в районе шести-семи вечера, а потом - сразу домой. Но в сентябре этот центр крови закрылся, и с того момента я не могу выполнить свой донорский долг», - пожаловалась читательница Rus.Postimees Инна.

«Открывшийся вместо него Центр крови в Юлемисте закрывается раньше, чем я покидаю стены офиса, при всем желании я не успеваю добраться до места, да и на выходных он закрыт. Уверена, что это не только моя проблема, но и многих других доноров с похожим рабочим графиком, - продолжила она. - Конечно, в Таллинне есть другие центры крови, например, на улице Эдала, и там с часами работы не все так печально, но проживающий в Кесклинне или Ласнамяэ человек не поедет в Пыхья-Таллинн, очень это время- и энергозатратное мероприятие. Тем более, в условиях коронавируса, если нет личного автомобиля и предстоит поездка на общественном транспорте».

Инна добавила, что желание помогать нуждающимся в переливании крови по-прежнему велика, только вот возможностей у нее и других доноров с закрытием центра крови в Foorum стало мало: «Очень хотелось бы, чтобы новый центр крови работал так же, как старый, а запасы никогда не падали до критического уровня».

Заведующая центром крови Северо-Эстонской региональной больницы Аве Леллеп признала, что график работы Центра крови в Юлемисте не позволяет посещать его всем желающим.

«По поводу Центра крови в Юлемисте можем сказать, то мы рассматриваем вариант с нового года в некоторые дни продлить часы его работы. Также в новом году раз в неделю мы будем делать забор крови в бизнес-здании на улице Рявала, куда приглашаем всех проживающих в центре города доноров. Также в Кесклинне у нас проходили и в будущем будут проходить дни донора, последний, например, был 1 декабря в Swissotel», - прокомментировала она.

Заведующая донорским отделом центра крови Северо-Эстонской региональной больницы, доктор Гулара Ханирзаева подтвердила, что коронакризис негативно сказался на поведении доноров и на работе центра крови: посещаемость упала, в то же время потребность больниц в донорской крови в настоящее время остается на прежнем уровне.

«Центры крови призывают доноров и всех здоровых людей по возможности приходить на дни донора и помогать нуждающимся в переливании крови пациентам», - сказала она.

Для обеспечения безопасности доноров центр крови соблюдает как рекомендации Департамента здоровья, так и установленные Северо-Эстонской региональной больницей требования, препятствующие распространению коронавируса. «Во-первых, требование к персоналу: к работе допускаются только здоровые сотрудники, которые не должны находиться в карантине или в самоизоляции; персонал соблюдает гигиену рук и носит маски. При проведении дней донора донорам предоставляется возможность продезинфицировать руки, а также выдаются маски. На дни донора приглашаются здоровые люди, у которых в течение последних двух недель не было тесных контактов с коронапозитивными людьми», - объяснила она Гулара Ханирзаева.

Дополнительные требование к донорам в связи с распространением коронавируса: 1. Если донор переболел COVID-19 и сейчас здоров, он может сдать кровь через 14 дней после негативного теста на РНК или через 28 дней после исчезновения симптомов. 2. Если донор контактировал с человеком, которому диагностирован COVID-19, он может сдать кровь через 14 дней после контакта с больным. 3. Если донор был за границей, то после пребывания в районе распространения COVID-19 в отношении него действует 14-дневный запрет на сдачу крови. Информация о странах риска доступна здесь.

«Мы ждем доноров со следующими группами крови: прежде всего, с 0 с отрицательным резус-фактором, А с отрицательным резус-фактором, B с отрицательным резус-фактором. Также мы ждем всех доноров, независимо от группы крови, так как в любой момент потребность больниц может измениться и запасы центров крови должны быть обеспечены всеми группами крови. Приближается Рождество, и у каждого есть возможность подарить другому человеку жизнь», - заключила Гулара Ханирзаева.