Гриппа в Эстонии по-прежнему нет, но растет заболеваемость риновирусными инфекциями

По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Элийзы Метсоя, в течение 48-й недели было исследовано 178 проб на вирус гриппа А и B.

«В Эстонии пока еще не подтверждено ни одного вируса гриппа», — сказала Метсоя.

В Эстонии в основном циркулирует риновирус, для которого характерны чихание, насморк, а иногда и боль в горле, у детей могут возникать кашель и высокая температура. Больше всего обусловленных риновирусом инфекций было зарегистрировано в Таллинне и Тартуском уезде.

Заболеваемость в Европейском регионе

По данным Европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболеваемости гриппом в Европейском союзе по-прежнему сохраняется на низком уровне. Все 663 пробы на вирус гриппа, изученные в период с 16 по 22 ноября по системе дозорного эпидемиологического надзора, оказались отрицательными. Из 14 143 проб, выполненных с помощью системы недозорного эпидемиологического надзора, 12 дали положительный результат на вирусы гриппа A и B. За этот период не было госпитализировано ни одного человека, у которого был бы лабораторно подтвержден грипп.

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и высокая температура. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, что это за вирус. Тип вируса можно точно определить только в вирусологической лаборатории. Симптомы обычно ограничиваются верх – насморк, кашель и небольшая температура. Однако, как и при гриппе, инфекции парагриппа, РСВ и аденовирусов могут привести к воспалению легких. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до воспаления легких, особенно у детей. Специфического лечения нет. При необходимости применяется паллиативное поддерживающее лечение – снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.

Для риновирусов характерно чихание, насморк, а иногда и боль в горле. У детей могут возникать кашель, жар. Риновирусы являются причиной так называемых простуд примерно у 30-40 процентов взрослых.