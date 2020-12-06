Названы нарушения психики, которые возникают в условиях самоизоляции

Ученые поясняют, что в головном мозге присутствуют нейрохимические вещества, влияющие на нашу мотивацию, привычки, настроение, поведение, волевой контроль: дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин и т.д. Их баланс обеспечивает нам здоровую психику, но его нарушение провоцирует различные отклонения психо-эмоциональной и когнитивной сфер. Причин такого дисбаланса может быть несколько: старение, травмы, болезни, неправильное питание, стресс.

Нарушения психики, которые возникают в условиях самоизоляции. Люди являются существами социальными, поэтому всегда ищут возможности сблизиться с другими, установить отношения. Наша психика воспринимает как ненормальность, когда период одиночества длится долго и вызывает напряженное чувство изолированности, это порождает стресс.

В периоды изоляции на фоне пандемии организмом активизируется выработка гормона стресса кортизола, констатируют ученые. В краткосрочной перспективе его выделение приносит пользу, побуждая нас мобилизоваться, чтобы справиться с временной проблемой. Однако если факторы стресса не ослабевают, ощущение угрозы не проходит, и мы хронически чувствуем себя подавленными, содержание кортизола становится постоянной высоким, что может повлечь целый ряд неблагополучных эффектов, - рассказали специалисты на портале Times Now.

Эксперты сообщили, какие изменения может вызывать данное состояние:

быстрое увеличение или потерю веса,

нарушения циклов сна (бессонница, невозможность быстрой уснуть),

трудности с концентрацией,

проблемы с памятью,

исчезновение интереса к делам, волнующим еще недавно,

депрессию.

Одиночество. Наука подтверждает, что затянувшееся одиночество может привести к ухудшению здоровья мозга, поспособствовать развитию слабоумия, болезни Альцгеймера. Если человек живет с ощущением, что у него нет друзей или близких, с которыми он мог бы поделиться своими переживаниями и опасениями, это опасный сигнал, свидетельствующий о повышенном риске столкнуться с нарушениями психики и заболеваниями мозга, считают исследователи.

По их словам, разговоры, в которых мы чувствуем себя услышанными, ощущаем и интерес к себе со стороны собеседника, очень важны и полезны. Людям, страдающим от одиночества, они настоятельно советуют обращаться в службы поддержки.

Как понять, что имеются нарушения психики? Не каждое грустное и подавленное состояние свидетельствует о психических проблемах, испытывать время от времени тяжелые переживания – это нормально. Вместе с тем медики рекомендуют обращать внимание на следующие сигналы.