Названы нарушения психики, которые возникают в условиях самоизоляции

Изменения в привычках питания, подъемы или падения настроения, нарушения сна являются симптомами тех проблем психики, которые возникают в условиях самоизоляции, пишет MedikfForum.
Ученые поясняют, что в головном мозге присутствуют нейрохимические вещества, влияющие на нашу мотивацию, привычки, настроение, поведение, волевой контроль: дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин и т.д. Их баланс обеспечивает нам здоровую психику, но его нарушение провоцирует различные отклонения психо-эмоциональной и когнитивной сфер. Причин такого дисбаланса может быть несколько: старение, травмы, болезни, неправильное питание, стресс.
Нарушения психики, которые возникают в условиях самоизоляции. Люди являются существами социальными, поэтому всегда ищут возможности сблизиться с другими, установить отношения. Наша психика воспринимает как ненормальность, когда период одиночества длится долго и вызывает напряженное чувство изолированности, это порождает стресс.
В периоды изоляции на фоне пандемии организмом активизируется выработка гормона стресса кортизола, констатируют ученые. В краткосрочной перспективе его выделение приносит пользу, побуждая нас мобилизоваться, чтобы справиться с временной проблемой. Однако если факторы стресса не ослабевают, ощущение угрозы не проходит, и мы хронически чувствуем себя подавленными, содержание кортизола становится постоянной высоким, что может повлечь целый ряд неблагополучных эффектов, - рассказали специалисты на портале Times Now.
Эксперты сообщили, какие изменения может вызывать данное состояние:
- быстрое увеличение или потерю веса,
- нарушения циклов сна (бессонница, невозможность быстрой уснуть),
- трудности с концентрацией,
- проблемы с памятью,
- исчезновение интереса к делам, волнующим еще недавно,
- депрессию.
Одиночество. Наука подтверждает, что затянувшееся одиночество может привести к ухудшению здоровья мозга, поспособствовать развитию слабоумия, болезни Альцгеймера. Если человек живет с ощущением, что у него нет друзей или близких, с которыми он мог бы поделиться своими переживаниями и опасениями, это опасный сигнал, свидетельствующий о повышенном риске столкнуться с нарушениями психики и заболеваниями мозга, считают исследователи.
По их словам, разговоры, в которых мы чувствуем себя услышанными, ощущаем и интерес к себе со стороны собеседника, очень важны и полезны. Людям, страдающим от одиночества, они настоятельно советуют обращаться в службы поддержки.
Как понять, что имеются нарушения психики? Не каждое грустное и подавленное состояние свидетельствует о психических проблемах, испытывать время от времени тяжелые переживания – это нормально. Вместе с тем медики рекомендуют обращать внимание на следующие сигналы.
- Если чувство всепроникающей безнадежности продолжается более трех-пяти недель, это может быть признаком депрессии.
- Если человек, прежде нормальный и жизнерадостный, проявляется нехарактерную, неоправданную агрессивность, высказывает бредовые или суицидальные мысли, это требует действий, необходима помощь психиатров.
- Если негативное душевное состояние начинает мешать семейной жизни или работе, влияет на остальные сферы повседневной жизни, пора обратиться за профессиональной помощью.