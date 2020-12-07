Медики осуждают поддержку правительством антиабортного движения

Согласно декларации прав человека ООН, каждый человек имеет право на здоровье, медицинские услуги и автономию в принятии решений, касающихся его здоровья, в том числе сексуального и репродуктивного. «Поддерживая на средства госбюджета антиабортное движение, вы действуете вразрез с декларацией прав человека ООН и конституцией Эстонии. Каждому человеку должен быть обеспечен доступ к услугам в сфере репродуктивного здоровья, в том числе безопасной и законной возможности прерывания беременности. Мы уважаем право каждого принимать репродуктивные решения», - говорится в обращении.

«Мы убеждены, что запрет абортов и осложнение доступа к законной услуге представляет прямую угрозу здоровью женщин Эстонии. Текущая дискуссия и государственная поддержка, оказываемая требованиям запретить аборты, внушает крайнюю тревогу акушеркам, гинекологам и медсестрам. Международный опыт показывает, что когда ограничиваются репродуктивные права женщин, в том числе доступность абортов, начинается абортный туризм и растет число угрожающих здоровью и жизни женщин нелегальных абортов», - отмечают авторы обращения.

«Сексуальное и репродуктивное здоровье — это комплексная область, части которых нельзя произвольно запрещать. В этой области прилагают усилия для предотвращения смертности матерей и новорожденных и снижения заболеваемости, для борьбы с венерическими заболеваниями, раком шейки матки и насилием против женщин и девочек. Решение о прерывании беременности всегда бывает продуманным и не принимается легкомысленно. Аборту предшествует консультация со стороны гинеколога и акушерки. Обязательно следует избегать ненужных барьеров», - отмечают медики.

В Эстонии сделано очень много для того, чтобы каждая беременность была долгожданной, а каждый аборт тщательно продуманным. Это отражается и в статистике: в 1992 году коэффициент абортов в Эстонии (число абортов на 1000 женщин фертильного возраста) составлял 69,6. К 2017 году он упал до 14.

«Поддержка антиабортного движения на средства госбюджета указывает на пренебрежение здоровьем населения нашей страны и демонстрирует недоверие как к работающим в этой сфере специалистам, так и к продуманным решениям наших людей. Мы просим правительство Эстонской Республики и депутатов Рийгикогу, чтобы решения людей, касающиеся их здоровья, не политизировались, а объединение, созданное для запрета медицински необходимой процедуры, не поддерживали на средства эстонского государства», - говорится в обращении.