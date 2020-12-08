Томи нуждается в операции на сердце: поможем его родителям отправиться вместе с сыном в Хельсинки

Крошечный Томи, которому всего шесть дней от роду, нуждается в операции на сердце в Хельсинки. Чтобы в это сложное время родители могли быть со своим сыном, семья просит помощи в размере 3080 евро на покрытие расходов на транспорт и проживание.
Транспортировку ребенка оплатит Больничная касса, расходы на лечение Томи в Детской больнице Хельсинки покроет медицинская страховка. Томи должен прибыть в Хельсинки в ближайшие дни. Как правило, после такой операции малыш должен оставаться на лечении в Хельсинки три-четыре недели и все расходы, связанные с поездкой и проживанием родителей в Хельсинки, а также с тестированием на COVID-19, ложатся на плечи семьи.
Томи родился с пороком сердца — его крупные кровеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Появившихся в Эстонии на свет детей с диагнозом транспозиция магистральных сосудов в нынешнее время оперируют в Детской больнице Университета Хельсинки. Томи будет доставлен в Финляндию на вертолете погранслужбы в течение этой недели.
К сожалению, без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может жить дальше полноценной жизнью.
Если раньше семьи могли снять комнату в дешевой гостинице, расположенной вблизи больницы, то в условиях COVID-19 иностранцам не разрешают там жить. Известно, что за жилье семье придется заплатить 2666 евро. К этой сумме добавляются транспортные расходы для родителей (из Таллинна в Хельсинки и обратно) и тестирование на коронавирус.
В этом году Томи стал шестым ребенком, которого пришлось отправить на такую операцию в Хельсинки и семья которого нуждалась в помощи добрых людей на покрытие расходов. В начале года в помощи нуждался маленький Георг, в августе — Брианна и Беатриче, в прошло месяце — Рудольф и Йоханнес. У всех детей операция прошла успешно.
По словам заведующей отделением детской интенсивной терапии Клиники Тартуского университета, профессора Туули Метсвахт, действительно в этом году было довольно много детей с диагнозом транспозиция магистральных сосудов.
«В последние годы на лечении в отделении детской интенсивной терапии Клиники Тартуского университета было от двух до четырех новорожденных с таким диагнозом в год. Но учитывая нашу небольшую популяцию, количество больных с редкими заболеваниями существенно варьируется из года в год, так что в следующем году не должно родиться много детей с таким пороком сердца», - сказала она. По словам Метсвахт, рутинное и очень плодотворное сотрудничество с Детской больницей Хельсинки ведется уже шесть-семь лет, но в единичных случаях оно имело место и ранее. Именно в Хельсинки оперируют детей с другими сложными пороками сердца, которым в Эстонии пока помочь не могут.
Детский фонд Клиники Тартуского университета надеется, что жители Эстонии найдут возможность помочь семье Томи.
Семье Рудольфа можно помочь, позвонив по благотворительному номеру Детского фонда. Пожертвованная сумма будет приплюсована к вашему месячному счету за мобильные услуги.
Позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете пять евро
Позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете десять евро
Позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро
Также вы можете сделать банковский перевод на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением Tomi:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813