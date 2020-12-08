Томи нуждается в операции на сердце: поможем его родителям отправиться вместе с сыном в Хельсинки

Транспортировку ребенка оплатит Больничная касса, расходы на лечение Томи в Детской больнице Хельсинки покроет медицинская страховка. Томи должен прибыть в Хельсинки в ближайшие дни. Как правило, после такой операции малыш должен оставаться на лечении в Хельсинки три-четыре недели и все расходы, связанные с поездкой и проживанием родителей в Хельсинки, а также с тестированием на COVID-19, ложатся на плечи семьи.

Томи родился с пороком сердца — его крупные кровеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Появившихся в Эстонии на свет детей с диагнозом транспозиция магистральных сосудов в нынешнее время оперируют в Детской больнице Университета Хельсинки. Томи будет доставлен в Финляндию на вертолете погранслужбы в течение этой недели.

К сожалению, без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может жить дальше полноценной жизнью.

Если раньше семьи могли снять комнату в дешевой гостинице, расположенной вблизи больницы, то в условиях COVID-19 иностранцам не разрешают там жить. Известно, что за жилье семье придется заплатить 2666 евро. К этой сумме добавляются транспортные расходы для родителей (из Таллинна в Хельсинки и обратно) и тестирование на коронавирус.

В этом году Томи стал шестым ребенком, которого пришлось отправить на такую операцию в Хельсинки и семья которого нуждалась в помощи добрых людей на покрытие расходов. В начале года в помощи нуждался маленький Георг, в августе — Брианна и Беатриче, в прошло месяце — Рудольф и Йоханнес. У всех детей операция прошла успешно.

По словам заведующей отделением детской интенсивной терапии Клиники Тартуского университета, профессора Туули Метсвахт, действительно в этом году было довольно много детей с диагнозом транспозиция магистральных сосудов.

«В последние годы на лечении в отделении детской интенсивной терапии Клиники Тартуского университета было от двух до четырех новорожденных с таким диагнозом в год. Но учитывая нашу небольшую популяцию, количество больных с редкими заболеваниями существенно варьируется из года в год, так что в следующем году не должно родиться много детей с таким пороком сердца», - сказала она. По словам Метсвахт, рутинное и очень плодотворное сотрудничество с Детской больницей Хельсинки ведется уже шесть-семь лет, но в единичных случаях оно имело место и ранее. Именно в Хельсинки оперируют детей с другими сложными пороками сердца, которым в Эстонии пока помочь не могут.

Детский фонд Клиники Тартуского университета надеется, что жители Эстонии найдут возможность помочь семье Томи.