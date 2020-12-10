Коронапозитивные Эстонии попадают в больницу преимущественно по двум причинам

Ученые Тартуского университета проанализировали данные почти 32 000 людей за восемь месяцев 2020 года, среди которых были коронапозитивные и те, кто в этом году не болел COVID-19. Согласно предварительным результатам исследования, коронапациенты попадают в больницу преимущественно из-за воспаления легких или острого бронхита. Те, у кого нет коронавируса, в основном обращались в больницу за акушерской помощью или для проведения повторных медицинских процедур.

В мире мало исследований, основанных на данных всех сдавших положительный тест на коронавирус людей в стране. Чтобы оценить связанные с заражением коронавирусом факторы, ученые Тартуского университета обратились к данным тех жителей Эстонии, которые переболели COVID-19.

Так под руководством профессора эпидемиологии Тартуского университета Аннели Уускюла были проанализированы данные Больничной кассы и Департамента здоровья о 3598 пациентах, которые с 25 февраля по 6 октября сдали положительные анализы на SARS-CoV-2. Помимо носителей вируса, к исследованию была привлечена состоящая из 28 399 человек контрольная группа, в которую входили те, у кого в тот промежуток времени не было коронавируса.

По словам Аннели Уускюла, результаты исследования предварительные, но они позволяют подтвердить, что корнавирус довольно демократичный — он одинаково влияет как на мужчин, так и на женщин и может сразить человека любого возраста. Согласно исследованию, более половины зараженных коронавирусом были мужчины (47%), средний возраст заболевшего — 45 лет.