В Северо-Эстонской региональной больнице появится новый онкологический корпус

„По словам руководителя клиники онкологии и гематологии Вахура Вальвере, в новый корпус переведут отделы планового лечения онкологических и почечных заболеваний, в том числе отделение химиотерапии и гемодиализа центра нефрологии. На нижнем этаже нового корпуса появится центр магнитно-резонансной томографии, передает Rus.ERR.

В ходе строительных работ также реконструируют фойе больницы: главное здание и новый корпус соединит галерея.