В Северо-Эстонской региональной больнице появится новый онкологический корпус

В пятницу состоится закладка краеугольного камня корпуса Y Северо-Эстонской региональной больницы, в котором будут созданы первоклассные возможности для лечения онкологических заболеваний.
„По словам руководителя клиники онкологии и гематологии Вахура Вальвере, в новый корпус переведут отделы планового лечения онкологических и почечных заболеваний, в том числе отделение химиотерапии и гемодиализа центра нефрологии. На нижнем этаже нового корпуса появится центр магнитно-резонансной томографии, передает Rus.ERR.
В ходе строительных работ также реконструируют фойе больницы: главное здание и новый корпус соединит галерея.
Стоимость работ составит около 33,8 млн евро. Окончание строительства корпуса намечено на декабрь 2022 года, реконструкции фойе – на июль 2023 года.