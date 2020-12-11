Семейный врач: хорошо знакомая нам с детства вакцина может защитить и от коронавируса

"В исследовании приняли участие 80 человек, которые откликнулись на объявление в интернете. Все субъекты были больны Covid-19, и им были назначены титры антител против кори, эпидемического паротита и краснухи. Участники были разделены на две группы в зависимости от того, были ли у них антитела, вызванные вакцинацией (50 человек) или другими причинами, в основном паротитом, корью или краснухой (30 человек)», - пишет доктор Пирет Роспу в Med24.

«Была обнаружена значительная обратная зависимость между титром антител к вирусу эпидемического паротита и тяжестью Covid-19 в вакцинированной группе. Среди людей, вакцинированных MMR, титр антител против эпидемического паротита колебался от 134 до 300 единиц (у восьми человек) только у тех, кто перенес Covid-19 бессимптомно; у легких пациентов с Covid-19 уровень антител против эпидемического паротита был ниже 134 единиц (17 человек), у пациентов с умеренным протеканием заболевания - менее 75 единиц (11 человек), а у тех, кто был госпитализирован с Covid-19 и нуждался в кислородной терапии, титры антител против эпидемического паротита были ниже 32 единиц (5 человек)", продолжила она.

Не было обнаружено связи между уровнем антител против эпидемического паротита и тяжестью Covid-19 в контрольной группе. Также не было выявлено связи между титрами вакцинных антител против эпидемического паротита и возрастом человека, а также между титрами антител к кори и краснухе и тяжестью Covid-19 в обеих группах.