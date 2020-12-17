В новом году Больничная касса увеличит расходы: большая часть пойдет на нужды диабетиков

На вспомогательные средства для диабетиков приходится 80% (почти 900 000 евро) от всех дополнительных расходов бюджета на медицинские вспомогательные средства в следующем году.

По словам Кярт Велисте, главного специалиста отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы, значительно улучшится доступность вспомогательных средств, необходимых для контроля уровня сахара в крови и приема лекарств у диабетиков.

«Технологии, используемые для лечения диабета, развиваются очень быстро, и мы стараемся идти с ними в ногу. Мы делаем все возможное, чтобы таким пациентам в Эстонии стало доступно больше медицинских вспомогательных средств в соответствии с возможностями нашего общего кошелька медицинского страхования», - сказала Велисте.

Важным изменением является то, что с 1 января Больничная касса начнет компенсировать расходы на систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы не только для детей с диабетом, но и для беременных женщин с диабетом I типа и матерей маленьких детей, пока их детям не исполнится один год. Кроме того, компенсация расходов на мониторинг глюкозы распространяется на пациентов с диабетом I типа, находящихся на диализе или перенесших трансплантацию почки.

«Для тех людей, которым это устройство ежедневно приносит большую пользу, мы расширяем целевую группу финансирования системы мониторинга глюкозы на почти 300 пациентов», - пояснила Велисте.

С 2021 года Больничная касса также начнет компенсировать пациентам с диабетом I типа инжекторы инсулина многоразового использования. Также увеличатся компенсируемые объемы для других расходных средств, связанных с диабетом.

С добавлением новых изделий в список льготных медицинских вспомогательных средств будет расширен выбор медицинских вспомогательных средств для пациентов с различными типами стом и фистул, апноэ во сне, стимулятором диафрагмы, лимфатическими отеками или венозной недостаточностью, а также с ранами или язвами. Также в льготном списке расширится выбор медицинских вспомогательных средств для пациентов, нуждающихся в ортезах после травм или операций. С помощью таких медицинских вспомогательных средств можно лечить болезни и травмы и их применение препятствует усугублению болезни.

С января Больничная касса также начнет компенсировать расходы на перевязки ран пациентам с артериальными язвами. Ассортимент медицинских вспомогательных средств, компенсируемых для пациентов с трахеостомией, будет расширен за счет нескольких новых вспомогательных средств. «Мы надеемся, что благодаря этим изменениям пациенты со сложными состояниями здоровья смогут жить более полноценной жизнью, несмотря на серьезное заболевание», - пояснила Велисте.