В новом году Больничная касса увеличит расходы: большая часть пойдет на нужды диабетиков

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленный список льготных медицинских вспомогательных средств, к которому добавятся 102 новых вспомогательных средства. Ими пациенты смогут пользоваться дома или самостоятельно или с помощью своих близких.
На вспомогательные средства для диабетиков приходится 80% (почти 900 000 евро) от всех дополнительных расходов бюджета на медицинские вспомогательные средства в следующем году.
По словам Кярт Велисте, главного специалиста отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы, значительно улучшится доступность вспомогательных средств, необходимых для контроля уровня сахара в крови и приема лекарств у диабетиков.
«Технологии, используемые для лечения диабета, развиваются очень быстро, и мы стараемся идти с ними в ногу. Мы делаем все возможное, чтобы таким пациентам в Эстонии стало доступно больше медицинских вспомогательных средств в соответствии с возможностями нашего общего кошелька медицинского страхования», - сказала Велисте.
Важным изменением является то, что с 1 января Больничная касса начнет компенсировать расходы на систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы не только для детей с диабетом, но и для беременных женщин с диабетом I типа и матерей маленьких детей, пока их детям не исполнится один год. Кроме того, компенсация расходов на мониторинг глюкозы распространяется на пациентов с диабетом I типа, находящихся на диализе или перенесших трансплантацию почки.
«Для тех людей, которым это устройство ежедневно приносит большую пользу, мы расширяем целевую группу финансирования системы мониторинга глюкозы на почти 300 пациентов», - пояснила Велисте.
С 2021 года Больничная касса также начнет компенсировать пациентам с диабетом I типа инжекторы инсулина многоразового использования. Также увеличатся компенсируемые объемы для других расходных средств, связанных с диабетом.
С добавлением новых изделий в список льготных медицинских вспомогательных средств будет расширен выбор медицинских вспомогательных средств для пациентов с различными типами стом и фистул, апноэ во сне, стимулятором диафрагмы, лимфатическими отеками или венозной недостаточностью, а также с ранами или язвами. Также в льготном списке расширится выбор медицинских вспомогательных средств для пациентов, нуждающихся в ортезах после травм или операций. С помощью таких медицинских вспомогательных средств можно лечить болезни и травмы и их применение препятствует усугублению болезни.
С января Больничная касса также начнет компенсировать расходы на перевязки ран пациентам с артериальными язвами. Ассортимент медицинских вспомогательных средств, компенсируемых для пациентов с трахеостомией, будет расширен за счет нескольких новых вспомогательных средств. «Мы надеемся, что благодаря этим изменениям пациенты со сложными состояниями здоровья смогут жить более полноценной жизнью, несмотря на серьезное заболевание», - пояснила Велисте.
Суммарное влияние всех вводимых изменений на бюджет Больничной кассы составляет 1,1 миллиона евро. Всего согласно бюджету 2021 года Больничная касса скомпенсирует медицинские вспомогательные средства на общую сумму 13,34 миллиона евро.