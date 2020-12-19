Из-за коронавирусных ограничений в Эстонии не было ни одного случая заболевания корью

В 2020 году в Эстонии не было зарегистрировано заболеваний корью, тогда как в прошлом году их было 27, сообщает Rus.ERR.
«Действительно, заболеваний корью в этом году не зарегистрировано, что можно объяснить отсутствием привезенных случаев в связи с установленными ограничениями на передвижение, в том числе из стран с высокой заболеваемостью, например, Украины», - сказала главный специалист эпидемиологической готовности Департамента здоровья Елена Рябинина.
По данным статистики Департамента здоровья, в 2019 году в Эстонии было выявлено 27 случаев заболевания корью, в 2018 - десять, в 2017 - один, в 2016 - два.