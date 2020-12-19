Из-за коронавирусных ограничений в Эстонии не было ни одного случая заболевания корью

«Действительно, заболеваний корью в этом году не зарегистрировано, что можно объяснить отсутствием привезенных случаев в связи с установленными ограничениями на передвижение, в том числе из стран с высокой заболеваемостью, например, Украины», - сказала главный специалист эпидемиологической готовности Департамента здоровья Елена Рябинина.