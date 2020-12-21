Государство подготовило план действий по борьбе с раком

Рабочая версия плана действий по борьбе с раком была подготовлена ​​под руководством Института развития здоровья в сотрудничестве со специалистами, представителями пациентов, больничной кассой и министерством социальных дел.

«Рак оказывает все большее влияние на здоровье жителей Эстонии. Ежегодно в Эстонии раком заболевают около 9000 человек. По мнению экспертов, треть всех случаев рака можно предотвратить с помощью своевременной профилактики, а при раннем обнаружении рака человека можно вылечить. В качестве важного шага Больничная касса начнет в следующем году финансирование скрининга на рак для незастрахованных людей, что поможет сократить отсрочки в лечении рака и, как следствие, ущерб здоровью и преждевременную смертность.

Тем не менее, предстоит еще пройти долгий путь для достижения более эффективного и продуманного контроля над раком. План действий по борьбе с раком, который будет разработан в рамках широкого сотрудничества, поможет нам предпринять необходимые шаги вместе», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам доктора Вахура Валвере, председателя Эстонского союза борьбы с раком, Эстония сделала большой шаг вперед в борьбе с раком, присоединившись к Всемирной декларации рака в прошлом году. «Как эксперт в этой области, я очень рад, что несмотря на очень трудные времена в настоящее время завершается разработка основанного на фактических данных плана действий по борьбе с раком в Эстонии, охватывающего все области борьбы с раком от профилактики и лечения рака до реабилитации, поддержки и лечения в конце жизни, а также исследований и обучения специалистов. В то же время важно оценивать эффективность борьбы с раком как последовательно, так и в долгосрочной перспективе», – сказал доктор Вахур Валвере.

План действий по борьбе с раком представляет собой основу, охватывающую все области борьбы с раком, от профилактики, диагностики и лечения до постракового периода, и направлен на сокращение числа случаев рака и смертей, а также на улучшение качества жизни больных раком.

«В Эстонии есть ряд проблем, связанных с борьбой с раком. Продолжающийся рост числа новых случаев рака обусловлен, с одной стороны, старением населения, а с другой – растущим влиянием факторов риска, связанных с образом жизни. Большинство случаев рака все еще диагностируется на поздней стадии. Качество жизни людей больных раком и их родственников на разных этапах не получило должного внимания. Больные раком в Эстонии могут жить так же долго и благополучно после того, как им поставят диагноз, как больные раком в других европейских странах, для этого мы должны найти способы улучшить профилактические меры, раннее выявление, своевременную диагностику, а также доступность лечения и психосоциальной поддержки в системе», – сказала руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики Института развития здоровья Кайре Иннос.

Для подготовки плана действий по борьбе с раком во второй половине 2020 года было собрано 16 рабочих групп, в состав которых вошло более 100 экспертов в различных областях, включая семейных врачей, специалистов по диагностике и лечению рака, представителей пациентов, представителей Тартуского университета, больничной кассы, министерства социальных дел и Института развития здоровья. Выполнение плана действий будет контролироваться руководящей группой плана действий по борьбе с раком в сотрудничестве с министерством социальных дел и подведомственными учреждениями.

По данным Эстонского онкологического регистра, ежегодно в Эстонии регистрируется около 9000 случаев первичного рака и около 4000 смертей от рака. Рак – это вторая по значимости причина преждевременных смертей в Эстонии после сердечно-сосудистых заболеваний, и рак становится все более распространенным заболеванием.