Напуганные коронавирусом шведы принимают слишком много витамина D

Согласно данным Департамента здоровья, продажа витамина D в стране достигла рекордных показателей. Основная причина – опубликованные в социальных сетях утверждения, согласно которым дефицит витамина D влияет на течение коронавируса, однако никаких научных подтверждений этому нет, сообщает Rus.ERR со ссылкой на шведское национальное телевидение SVT.

Представители компаний, специализирующихся на продажи витаминов, считают, что риска при избыточном потреблении витамина D нет, но Департамент здоровья предостерегает от злоупотребления витаминами.