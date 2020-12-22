Работодатель сможет отправить работника на проверку зрения к офтальмологу и оптометристу

В законопроекте оговаривается, что если нарушение зрения обнаруживает офтальмолог или оптометрист, работодатель также обязан возместить стоимость очков или других средств для коррекции зрения.

Проверка здоровья сотрудника проводится не реже одного раза в три года, но зрение может настолько измениться между проверками здоровья из-за работы с компьютером, что сотруднику могут потребоваться новые очки или другие приспособления для коррекции зрения.

«Если раньше стоимость очков возмещалась только в случае снижения остроты зрения, то согласно законопроекту, работники будут получать компенсацию вне зависимости от того, какие проблемы со зрением возникнут у сотрудника, и от того, какой специалист — врач по гигиене труда, офтальмолог или оптометрист — провел проверку зрения и вынес решение», - сообщила советник отдела трудовой и пенсионной политики Министерства социальных дел Энекен Сепа.

Таким образом, законопроект обязывает работодателя не только акцептировать решение врача по гигиене труда, но и считаться с документами, выданными окулистом и оптометристом.

Кроме того, возможность приобретения сотрудниками очков или других вспомогательных средств станет более гибкой, поскольку работодатель может незамедлительно отправить сотрудника, который сообщает об изменении остроты зрения, к офтальмологу или оптометристу.

По данным Депаратмента статистики, в 2019 году в Эстонии работало 598 300 человек. Согласно исследованию трудовой жизни Эстонии (2015 г.), 46,5% сотрудников работают с компьютером как минимум четверть своего рабочего времени.