Специалисты объясняют: как разные типы вакцин от коронавируса работают в нашем организме?

Прежде чем говорить о вакцине мРНК, стоит вспомнить, что такое вакцина в более широком понимании.

Вакцина содержит патоген или часть патогена, который при попадании в организм не вызывает само заболевание, но обеспечивает защиту от патогена в организме. Это означает, что в организме вырабатываются антитела против возбудителя и иммунных клеток (Т-лимфоцитов). Позже они могут идентифицировать патоген и уничтожить его. Вакцина обеспечивает защиту от инфекционного заболевания без того, что человек должен переболеть им.

Традиционные вакцины содержат в качестве антигена:

целый патоген – вирусную частицу или бактерию, которые были либо инактивированы, либо аттенуированы, так что они не могут вызвать заболевание;

одна или несколько частей или компонентов возбудителя. Отсюда и название – компонентные вакцины.

Что такое мРНК-вакцины?

В разработке несколько вакцин от COVID-19 на основе нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Основная функция нуклеиновых кислот в организме – хранить и передавать информацию. мРНК – это нуклеиновая кислота, которая действует как посредник в клетке, переводя информацию с ДНК в синтез белка посредством машин под названием рибосомы. Рибосомы производят белки на основе информации, содержащейся в мРНК. Таким образом, новизна мРНК-вакцины в том, что она содержит только информацию об антигене, а не сам антиген, и организм должен приготовить антиген самостоятельно и за счет собственных ресурсов. Таким образом, традиционные вакцины и вакцины на основе нуклеиновых кислот можно сравнить с готовой едой и рецептом. Для вакцин Pfizer и Moderna, которые были одобрены в Европейском Союзе, «рецепт» SARS-CoV-2 в игольчатом белке.

Поскольку мРНК-вакцина содержит информацию только об одном вирусном белке, мРНК в вакцине не позволяет нам создать целую вирусную частицу в наших клетках, и мРНК не может встроиться в нашу ДНК.

В вакцине мРНК упакована в липидные наночастицы или жировой пузырь. Упаковка в жировой пузырь помогает защитить молекулу мРНК от распада и лучше проникнуть в клетки, потому что только там синтезируются на основе информации о мРНК вирусный белок или антиген. В настоящее время в мире нет вакцин на основе мРНК для человека, но они исследуются уже несколько десятилетий. Появление вакцин на основе мРНК стало возможным благодаря техническому прогрессу – только в последние десятилетия были обнаружены способы повышения стабильности мРНК, так что «рецепт перед чтением» не разрушается в организме.

Кроме того, для разработки вакцин от COVID-19 разрабатываются несколько других типов вакцин.

ДНК-вакцины – аналогично мРНК-вакцинам организм должен вырабатывать собственный антиген на основе информации, содержащейся в ДНК. Способ введения ДНК в клетку может быть разным.