Институт развития здоровья: сообщения о смертях от коронавируса не точны

По словам руководителя отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп, ежедневные сообщения Департамента здоровья о смертях от коронавируса не точны, так как уход из жизни при наличии положительного теста не всегда означает, что причиной смерти стал COVID-19, передает ERR.
Это подтверждают последние данные Института развития здоровья, согласно котором в этом году от COVID-19 умерло 108 человек, из них 35 — в ноябре. При этом, согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на понедельник в Эстонии скончалось 213 зараженных.
«Если у человека долгое время развивался рак и пошли метастазы, у него осложнения и он в тяжелом состоянии находится в клинике по уходу, а затем простывает и сдает положительный тест на коронавирус? Коронавирус мог, конечно, способствовать, но это не то, что привело к смерти», - объяснила она.