Институт развития здоровья: сообщения о смертях от коронавируса не точны

Это подтверждают последние данные Института развития здоровья, согласно котором в этом году от COVID-19 умерло 108 человек, из них 35 — в ноябре. При этом, согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на понедельник в Эстонии скончалось 213 зараженных.

«Если у человека долгое время развивался рак и пошли метастазы, у него осложнения и он в тяжелом состоянии находится в клинике по уходу, а затем простывает и сдает положительный тест на коронавирус? Коронавирус мог, конечно, способствовать, но это не то, что привело к смерти», - объяснила она.