Установление причины смерти человека, зараженного коронавирусом, занимает время
По словам руководителя отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп, причину смерти устанавливает врач и вписывает ее в свидетельство о смерти, на что требуется время. Департамент здоровья ежедневно публикует статистику из больниц или регистра инфекционных заболеваний о количестве умерших за сутки, тест на коронавирус которых был положительным, но это не означает, что причиной смерти был COVID-19.
Это подтверждают последние данные Института развития здоровья, согласно котором в этом году от COVID-19 умерло 108 человек, из них 35 — в ноябре. При этом, согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на понедельник в Эстонии скончалось 213 зараженных, передает ERR.
«Если у человека долгое время развивался рак и пошли метастазы, у него осложнения и он в тяжелом состоянии находится в клинике по уходу, а затем простывает и сдает положительный тест на коронавирус? Коронавирус мог, конечно, способствовать, но это не то, что привело к смерти», - объяснила она.