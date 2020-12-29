Вт, 29.12.2020
  • Здоровье
  • Установление причины смерти человека, зараженного коронавирусом, занимает время
2
1 мин для прочтения

Установление причины смерти человека, зараженного коронавирусом, занимает время
Институт развития здоровья

Инфекционное отделение Пярнуской больницы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

По словам руководителя отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп, причину смерти устанавливает врач и вписывает ее в свидетельство о смерти, на что требуется время. Департамент здоровья ежедневно публикует статистику из больниц или регистра инфекционных заболеваний о количестве умерших за сутки, тест на коронавирус которых был положительным, но это не означает, что причиной смерти был COVID-19.

Это подтверждают последние данные Института развития здоровья, согласно котором в этом году от COVID-19 умерло 108 человек, из них 35 — в ноябре. При этом, согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на понедельник в Эстонии скончалось 213 зараженных, передает ERR.

«Если у человека долгое время развивался рак и пошли метастазы, у него осложнения и он в тяжелом состоянии находится в клинике по уходу, а затем простывает и сдает положительный тест на коронавирус? Коронавирус мог, конечно, способствовать, но это не то, что привело к смерти», - объяснила она.

Viimased uudised

НАВЕРХ
Back