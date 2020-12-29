Больничная касса расширяет с 1 января список льготных лекарств

Существенно пополнится выбор лекарств для лечения гепатита С, а также в список будут добавлены новые лекарства от опухолей и редких заболеваний, сообщила во вторник пресс-служба Больничной кассы.

В некоторых случаях врачи теперь смогут использовать уже имеющиеся в льготном списке лекарства по новым показаниям или на более ранних этапах медикаментозного лечения. Это значит, что расширится целевая группа пациентов - потребителей льготных лекарств, что приведет к дополнительному увеличению бюджета.

Как сообщил заведующий отделом лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, ежегодно в список льготных лекарств добавляются больничные или рецептурные лекарства, необходимые лишь немногим пациентам. «Если несколько лет назад для лечения одного заболевания была только пара лекарств, то сегодня медицинские знания и диагностика болезней достигли такой степени, что болезнь каждого пациента может быть более точно диагностирована и разделена на подтипы. Это также означает, что лекарства становятся все более персональными, но и более дорогими. Например, Больничная касса уже сейчас финансирует ряд так называемых целевых препаратов, то мы можем целиться по цели - очагу заболевания - уже не из "пушки", а использовать более точный "прицел". Такое лечение дорогое, но зачастую более эффективное и менее вредное для здоровья», - пояснил Лайдмяэ, по словам которого самое важное изменение в списке льготных лекарств, вступающее в силу в начале 2021 года, касается финансирования лечения гепатита С. При помощи новых лекарств можно начать искоренять это серьезное заболевание и лечить пациентов, которые ранее находились в листе ожидания. «Мы достигли договоренности о цене с производителем лекарств и можем теперь более тщательно заняться лечением гепатита С», - уточнил Лайдмяэ. Сейчас в Эстонии приблизительно 10 000 человек с гепатитом С.

Одна из задач Больничной кассы - добиться как можно более низкой цены препарата в результате переговоров с производителями лекарств. Изначально лекарства очень дороги и из-за этого недоступны с учетом имеющихся вариантов финансирования области лечения. Если переговоры с Больничной кассой увенчиваются успехом, значит, гораздо больше людей смогут получить помощь за тот же объем денежных средств.

В области онкологии расширилась целевая группа для одного лекарства от рака груди. Кроме этого, путем переговоров о цене для лекарства от Т-клеточной лимфомы (вид рака у пожилых людей) стало возможным приобретение его по более низкой цене, то есть Больничная касса смогла расширить целевую группу пациентов. В области опухолей кишечника было добавлено лекарство, которое прикрепляется к мишени - опухолевой клетке - и начинает ее разрушать. Ежегодно в Эстонии встречается около 15 пациентов с таким заболеванием, а расходы на лечение для бюджета Больничной кассы составляют около миллиона евро.