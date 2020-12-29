Больничная касса расширяет с 1 января список льготных лекарств

С 1 января список льготных лекарств, финансируемых Больничной кассой, будет расширен как за счет лекарств, отпускаемых по рецепту, так и лекарств, используемых в больницах.
Существенно пополнится выбор лекарств для лечения гепатита С, а также в список будут добавлены новые лекарства от опухолей и редких заболеваний, сообщила во вторник пресс-служба Больничной кассы.
В некоторых случаях врачи теперь смогут использовать уже имеющиеся в льготном списке лекарства по новым показаниям или на более ранних этапах медикаментозного лечения. Это значит, что расширится целевая группа пациентов - потребителей льготных лекарств, что приведет к дополнительному увеличению бюджета.
Как сообщил заведующий отделом лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, ежегодно в список льготных лекарств добавляются больничные или рецептурные лекарства, необходимые лишь немногим пациентам. «Если несколько лет назад для лечения одного заболевания была только пара лекарств, то сегодня медицинские знания и диагностика болезней достигли такой степени, что болезнь каждого пациента может быть более точно диагностирована и разделена на подтипы. Это также означает, что лекарства становятся все более персональными, но и более дорогими. Например, Больничная касса уже сейчас финансирует ряд так называемых целевых препаратов, то мы можем целиться по цели - очагу заболевания - уже не из "пушки", а использовать более точный "прицел". Такое лечение дорогое, но зачастую более эффективное и менее вредное для здоровья», - пояснил Лайдмяэ, по словам которого самое важное изменение в списке льготных лекарств, вступающее в силу в начале 2021 года, касается финансирования лечения гепатита С. При помощи новых лекарств можно начать искоренять это серьезное заболевание и лечить пациентов, которые ранее находились в листе ожидания. «Мы достигли договоренности о цене с производителем лекарств и можем теперь более тщательно заняться лечением гепатита С», - уточнил Лайдмяэ. Сейчас в Эстонии приблизительно 10 000 человек с гепатитом С.
Одна из задач Больничной кассы - добиться как можно более низкой цены препарата в результате переговоров с производителями лекарств. Изначально лекарства очень дороги и из-за этого недоступны с учетом имеющихся вариантов финансирования области лечения. Если переговоры с Больничной кассой увенчиваются успехом, значит, гораздо больше людей смогут получить помощь за тот же объем денежных средств.
В области онкологии расширилась целевая группа для одного лекарства от рака груди. Кроме этого, путем переговоров о цене для лекарства от Т-клеточной лимфомы (вид рака у пожилых людей) стало возможным приобретение его по более низкой цене, то есть Больничная касса смогла расширить целевую группу пациентов. В области опухолей кишечника было добавлено лекарство, которое прикрепляется к мишени - опухолевой клетке - и начинает ее разрушать. Ежегодно в Эстонии встречается около 15 пациентов с таким заболеванием, а расходы на лечение для бюджета Больничной кассы составляют около миллиона евро.
Для пациентов с раком легких также станут доступными новые возможности лечения - в список льготных лекарств будет добавлено одно конкретное целевое лекарство. Возможность приобретения со льготой будет распространена на одно лекарство от рака груди, используемое после операции, что повысит вероятность того, что послеоперационная жизнь будет для пациента безболезненной.
Изменения 1 января принесут пользу и пациентам с редкими заболеваниями. Пациенты с определенным тяжелым генетическим лизосомным заболеванием накопления (альфа-маннозидоз), которые из-за заболевания были вынуждены тихо угасать, смогут теперь получить лекарство, которое помогает замедлить прогрессирование болезни. В один год встречается около двух таких пациентов, а лечение одного взрослого обходится в несколько сотен тысяч евро в год.
Также помощь получат пациенты с редкими заболеваниями костей - новое льготное лекарство поможет нормально развиваться костной системе пациента и предотвратить инвалидность. Лечение двух имеющихся в Эстонии пациентов стоит более двухсот тысяч евро в год.
В случае одного конкретного вида опухоли крови около трех пациентов (в основном дети) получат помощь благодаря лекарству, помогающему контролировать заболевание до операции по трансплантации стволовых клеток. Общая стоимость лечения для данных пациентов превышает сто тысяч евро.
Новое биологическое лекарство поможет пациентам с опасными для жизни аллергическими реакциями и отеками дыхательной системы контролировать заболевание, ежегодные расходы на лечение для Больничной кассы составляют почти несколько сотен тысяч евро на пациента.
Также расширятся возможности лечения для астмы, рака и в области эндокринологии.
В общей сложности с учетом изменений 1 января Больничная касса инвестирует около 3,5 млн евро в лечение жителей Эстонии.
Больничная касса внесет в этом году около 152 млн евро на компенсацию закупок лекарств в аптеке и более 70 млн евро на лекарства, которые пациенты получают в больнице. Кроме того, мы компенсируем лекарства для государственных программ (лечение ВИЧ, вакцины) на общую сумму около 20 млн евро, а на дополнительную компенсацию расходов на лекарства уходит около восьми миллионов евро.