Больничная касса добавит в список льготных услуг новые методы лечения

"Всего в список было добавлено около 30 новых медицинских услуг. В целях модернизации мы пересмотрели сотни услуг с операциями, обследованиями и процедурами в области урологии и кардиологии, все они получили новые названия и цены", - сказала руководитель отдела специализированных медицинских услуг Больничной кассы Тийна Сатс.

Вместе с союзом врачей-специалистов Больничная касса пересмотрела список медицинских услуг в области кардиологии, чтобы названия услуг лучше отражали работу, которую необходимо выполнить, и то, что необходимо для оказания этих услуг. Также в список было добавлено около десяти новых медицинских услуг, из них Сатс выделила телеметрическое контрольное наблюдение за пациентом с кардиостимулятором, которое автоматически передает параметры здоровья пациента в медицинское учреждение. Благодаря этому учреждение может немедленно связаться с пациентом в случае отклонений показателей.

"Многие услуги уже финансируются Больничной кассой, теперь очередь за новыми методами лечения, которые необходимы в случаях, когда предыдущие варианты не подходили человеку по каким-либо причинам. Медицинские услуги становятся все более сложными, и мы стараемся идти в ногу со временем в зависимости от возможностей имеющихся средств, предназначенных для финансирования сферы лечения", - добавила Сатс.

В области урологии, как и в области кардиологии список льготных медицинских услуг, а также цены на них были обновлены в соответствии с фактическими расходами. Поскольку с последнего пересмотра содержания услуг прошло десять лет, модернизация сопровождалась повышением цены услуги почти на 60%, которое достигнет медицинских учреждений через три года.

В качестве примера новых услуг Cатс привела медицинскую услугу, которая позволяет удалять опухоли из желудочно-кишечного тракта, имеет меньший риск осложнений и требует меньшего времени пребывания пациента в больнице. В блок медицинских услуг ядерной медицины и радиологии добавлена новая услуга по диагностике рака простаты. В области кислородной терапии на дому была добавлена услуга для пациентов, нуждающихся в паллиативном лечении.

Весной удаленные приемы врачей и удаленное лечение можно было проводить только в исключительных случаях. С 1 сентября Больничная касса добавила в перечень медицинских услуг удаленные приемы с возможностью применения их задним числом уже 18 июля. С 1 января удаленные приемы врачей и лечение станут доступны для физиотерапевтов, трудотерапевтов, клинических психологов и логопедов.

"Удаленные медицинские услуги помогут улучшить доступ к медицинской помощи и уменьшить долю самофинансирования для пациента. Хотя официально данное обновление списка вступит в силу 1 января, медицинские учреждения смогут использовать удаленные медицинские услуги уже сейчас, так как с 9 ноября мы финансировали их задним числом. Мы считаем это необходимым в ситуации второй волны эпидемии коронавируса",- пояснила Сатс.

Сатс добавила, что для удаленных приемов врачей и лечения необходимо выполнить ряд предварительных условий. Сначала человек должен лично встретиться со специалистом в кабинете. Оценка того, может ли удаленное лечение предоставляться пациенту с помощью средств видеосвязи, проводится специалистом. Сеанс связи должен проводиться в согласованное время, а также подходить для пациента.

Исключение составляют удаленные приемы психологов, которые разрешены в качестве первичного контакта. Их можно проводить по телефону, если пациент не может посетить медицинское учреждение или использовать видеосвязь.

Также были внесены обновления в Постановление о скорой помощи, в результате которых Больничная касса сможет с 1 января оплачивать наземный транспорт, а также необходимые билеты на паром, если пациент направляется на плановое лечение в другую страну и для этого необходим медицинский транспорт.

Дополнительные затраты бюджета Больничной кассы на изменение списка медицинских услуг составят в следующем году примерно 3,5 млн евро.