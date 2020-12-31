Из года в год: причина, по которой жители Эстонии попадают в ЭМО в новогоднюю ночь

По словам руководителя Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы, доктора Мярта Пыллувеэра, главной причиной, почему в новогоднюю ночь попадают в больницы, являются повреждения, полученные при запуске фейерверков, пишет Postimees.
«Фейерверки запускают как на улицах, так и с балконов. Пьяные люди не очень осторожны, поэтому возникают проблемы: в лучшем случае горит одежда, в худшем — остаются без обоих глаз», - сказал врач.
«По многолетнему опыту врача могу сказать, что с двумя глазами жить легче, чем с одним. Поэтому при обращении с пиротехникой нужно использовать защитные очки и находиться на безопасном расстоянии от ракет. Ни в коем случае нельзя запускать фейерверки с рук», - добавил он.
«Желаю всем хороших праздников и веселого Нового года — поверьте мне, в новый год приятнее вступить с двумя глазами, чем с одним», - еще раз подчеркнул Пыллувеэр.