Из года в год: причина, по которой жители Эстонии попадают в ЭМО в новогоднюю ночь

«Фейерверки запускают как на улицах, так и с балконов. Пьяные люди не очень осторожны, поэтому возникают проблемы: в лучшем случае горит одежда, в худшем — остаются без обоих глаз», - сказал врач.

«По многолетнему опыту врача могу сказать, что с двумя глазами жить легче, чем с одним. Поэтому при обращении с пиротехникой нужно использовать защитные очки и находиться на безопасном расстоянии от ракет. Ни в коем случае нельзя запускать фейерверки с рук», - добавил он.