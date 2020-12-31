В Эстонии в этом сезоне до сих пор подтвержден только один случай гриппа
На прошлой неделе в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая заболеваемости гриппом.
На прошлой неделе в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая заболеваемости гриппом.
Всего за весь сезон был зарегистрирован единственный случай гриппа - на неделе с 7 по 13 декабря, передает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья.
На прошлой неделе к врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратился 1737 человек, из которых 22% были дети.
Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Тартумаа, Рапламаа и Нарве. В Эстонии в основном циркулирует риновирус, для которого характерно чихание, насморк, иногда появляется боль в горле, у детей может добавиться кашель и температура.