В Эстонии в этом сезоне до сих пор подтвержден только один случай гриппа

Всего за весь сезон был зарегистрирован единственный случай гриппа - на неделе с 7 по 13 декабря, передает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья.

На прошлой неделе к врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратился 1737 человек, из которых 22% были дети.