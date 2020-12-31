Чт, 31.12.2020
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  • В Эстонии в этом сезоне до сих пор подтвержден только один случай гриппа
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В Эстонии в этом сезоне до сих пор подтвержден только один случай гриппа

Грипп обычно начинается высокой температурой и ломотой в суставах.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

На прошлой неделе в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая заболеваемости гриппом.

Всего за весь сезон был зарегистрирован единственный случай гриппа - на неделе с 7 по 13 декабря, передает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья. 

На прошлой неделе к врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратился 1737 человек, из которых 22% были дети.

Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Тартумаа, Рапламаа и Нарве. В Эстонии в основном циркулирует риновирус, для которого характерно чихание, насморк, иногда появляется боль в горле, у детей может добавиться кашель и температура.

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